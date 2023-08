Russell defiende la temporada de Mercedes: "No es un fracaso"

Mercedes ocupa actualmente la segunda posición en el campeonato de equipos, 256 puntos por detrás del líder, Red Bull Racing, pero 51 por delante de Aston Martin, a pesar de haber conseguido sólo cinco podios hasta la fecha, frente a los seis del equipo de Silverstone.

Aston había sido el rival más cercano de Red Bull durante gran parte de la primera mitad de la actual campaña, pero en las últimas carreras ha caído por detrás de Mercedes, que ha sido capaz de puntuar de forma consistente, incluso cuando Ferrari y McLaren han sido los principales perseguidores de Red Bull en los últimos eventos.

La diferencia de puntos entre Mercedes y Aston se mantuvo apretada hasta la cita de Austria, pero se disparó en las tres carreras anteriores al parón veraniego, ya que la forma de este último bajó debido a los errores cometidos en el desarrollo del diseño de su coche y el primero tuvo que trabajar tras su decisión de modificar drásticamente sus sidepods a partir de Mónaco.

"Siento que como equipo hemos ido a más esta temporada", dijo Russell en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana.

"Obviamente había muchas expectativas puestas en nosotros al empezar la temporada y quizás por eso la gente está calificando nuestra temporada un poco como un fracaso".

"Por supuesto, está lejos de donde queremos que esté porque queremos estar luchando por los campeonatos, pero llamar estar segundo en el campeonato, 50 puntos por delante del tercero en este momento, un fracaso está lejos de la realidad".

"Sabemos que tenemos mucho que mejorar. Hemos progresado mucho y creo que de cara a la segunda mitad de la temporada podemos estar ahí para recoger lo que aparezca en el camino. Pero nunca se sabe".

George Russell, Mercedes-AMG Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Creo que el año pasado teníamos la mentalidad de que Singapur sería nuestra única oportunidad en la segunda mitad para ganar una carrera y cuando no ganamos en Singapur, hubo un poco de decepción y no había ningún tipo de expectativas de cara a Brasil y salimos con la victoria allí. Así que trataremos cada carrera como una oportunidad".

Russell también dijo que el objetivo principal de Mercedes para el resto de 2023 es "sellar ese segundo puesto en los constructores" en medio de un clasificador siempre cambiante que se ha visto detrás de Red Bull.

"Queremos seguir progresando", dijo. "Creo que, como equipo, estamos en una buena posición en el campeonato de constructores: segundos".

"Hemos progresado en la lucha con Aston Martin, y McLaren parece bastante fuerte".

"Pero queremos seguir mejorando. Obviamente nos encantaría ganar una carrera este año, pero Max (Verstappen) y Red Bull son realmente fuertes".

Russell terminó segundo en Zandvoort el año pasado en una carrera que se convirtió en una oportunidad para Mercedes de superar a Red Bull y Ferrari debido a su agresiva decisión de probar una estrategia de una parada en pits.

Eso no salió bien debido principalmente a las intervenciones virtuales y reales del coche de seguridad al final de la carrera, pero Russell no ve "ninguna razón para no hacerlo" en términos de que la escuadra de las Flechas Negras repita tal desafío en 2023.

"En este tipo de circuitos, los de alta carga aerodinámica, solemos ir bien", añadió Russell.

"En Budapest fuimos rápidos. Aquí fue probablemente uno de nuestros circuitos más competitivos junto con Brasil (el año pasado)".

"Pero no sabemos qué nos deparará el fin de semana. El tiempo, de nuevo, parece muy variable. Pero no importa: sean cuales sean las condiciones, creo que podemos hacer un buen fin de semana".

