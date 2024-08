Russell, desconcertado tras "caer como una piedra" en el GP de Países Bajos

George Russell dice que se quedó "rascándose la cabeza" después de ir hacia atrás en el Gran Premio de Países Bajos.

El piloto de Mercedes se clasificó en cuarta posición y se había mostrado fuerte todo el fin de semana de cara a la carrera del domingo, pero tuvo problemas de ritmo y terminó séptimo, un puesto por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

Russell, de 26 años, que llegó a este fin de semana después de que se le negara la victoria en el Gran Premio de Bélgica al ser descalificado por estar por debajo del peso reglamentario, dijo que estaba perplejo por estar tan a la deriva en Zandvoort.

"No teníamos ritmo", se lamentó el británico. "Estaba cayendo como una piedra, especialmente bastante sorprendido contra Ferrari. Esperábamos estar cómodamente por delante de ellos, y Charles (Leclerc) era más rápido, Carlos (Sainz) me estaba alcanzando. Está claro que nos equivocamos con los neumáticos.

"Después de las dos primeras vueltas pensé que íbamos camino del podio, sabía que los adelantamientos iban a ser difíciles. Me sorprendió lo rápido que era McLaren".

"Lando (Norris) parecía tan cómodo ahí fuera, impresionante de ver, pero hemos tenido seis carreras realmente fuertes y de repente hoy hemos terminado a casi un minuto de la victoria, así que no pierdes todo ese rendimiento de la noche a la mañana".

"Ayer nos clasificamos cuartos y está claro que hoy no hemos hecho algo bien. Sinceramente, ahora mismo todavía me estoy rascando la cabeza. Han sido unas condiciones muy duras, ya sabes, este viento con las curvas largas. Ahora mismo no tengo las respuestas".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mientras tanto, Hamilton tuvo que lamentar el costo de su penalización de tres posiciones en parrilla impuesta por bloquear a Sergio Pérez en la clasificación y dijo que su mal sábado le costó tener opciones de lograr un top 5.

"Me he divertido mucho hoy", comentó el siete veces campeón del mundo. "Planeamos hacer dos paradas, empezamos con el blando - el neumático blando era muy bueno, se sentía mucho mejor que el medio en los entrenamientos".

"El neumático duro era bastante decente, era difícil ver lo que tenía que hacer. Llevaba dos paradas, así que intentaba gastar el neumático, pero tampoco estaba seguro de si podríamos hacer una (parada)".

"Probablemente si hubiera hecho una sola parada y me las hubiera arreglado un poco mejor, entonces podría haber hecho una sola parada y tal vez terminar un puesto por delante".

"¿Habría sido mejor el resultado sin la penalización? "Sí, definitivamente, si me hubiera clasificado como debía", respondió Hamilton. "Si no hubiera tenido el problema en la clasificación, entonces sí. Creo que hoy tenía ritmo para estar entre los cinco primeros - si hubiera salido cuarto, por ejemplo, habría terminado al menos cuarto".