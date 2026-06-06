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Fórmula 1 GP de Mónaco

Russell desconcertado por la desventaja de ritmo frente a Kimi Antonelli

Antonelli logró la pole para el Gran Premio de Mónaco mientras su compañero de equipo en Mercedes, Russell, sufría en la sexta posición

Ed Hardy Benjamin Vinel
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell se quedó desconcertado por su déficit de ritmo respecto a su rival por el título de Fórmula 1 y compañero de equipo Kimi Antonelli, que logró la pole para el Gran Premio de Mónaco.

El joven de 19 años marcó un 1m12.051s para superar al segundo clasificado, Max Verstappen, por solo 0.043s y hacerse con el primer puesto, mientras Russell sufrió en la sexta posición, a tres décimas del ritmo, en otro golpe a sus esperanzas por el título.

Russell está a 43 puntos del líder Antonelli a pesar de ser el gran favorito de la pretemporada, algo que respaldó al ganar la prueba inaugural de Melbourne desde la pole en un 1-2 de Mercedes.

Pero los cuatro grandes premios desde entonces han sido ganados por Antonelli, que parece encaminado a que sean cinco teniendo en cuenta las pocas oportunidades de adelantamiento que hay en Mónaco.

“La verdad es que no sé muy bien qué está pasando”, dijo Russell. “Está claro que hay algo en mi pilotaje que en este momento no está ayudando al coche.

“Pero eso también estaba ahí al principio del año y en cada vuelta que di era... Si miro Melbourne y al menos China hasta que tuve mis problemas, era P1 en todas y cada una de las sesiones.

“Cada vuelta que di fue buena. Las últimas tres carreras simplemente no han sido nada. Incluso en Canadá, no estaba en ninguna parte hasta la última vuelta de la Q3 en ambas sesiones. Así que no tengo una respuesta para eso.”

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes ha dominado el cambio reglamentario de 2026 como se esperaba y, teniendo en cuenta el sólido 2025 de Russell con victorias en carrera en comparación con la irregular campaña de novato de Antonelli, se esperaba que el británico se lanzara hacia su primer título.

Pero tras Melbourne, sufrió un problema mecánico en la Q3 de Shanghái que allanó el camino para que Antonelli ganara desde la pole, antes de que el italiano se beneficiara de un coche de seguridad en Japón para lograr otra victoria.

Antonelli fue superior durante todo Miami, una llamada ‘pista maldita’ para su compañero de equipo, antes de ganar en Canadá después de que Russell abandonara desde el liderato tras su victoria en el sprint.

Así que Russell aparentemente no puede levantar cabeza, especialmente cuando su último podio llegó en China, y cree que su estilo de pilotaje más suave no se adapta a los coches más ágiles de 2026.

Eso en comparación con Antonelli, que es extremadamente rápido y va al límite, algo que le vino muy bien en el circuito urbano del principado.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell añadió: “Creo que claramente hay una diferencia de estilo de pilotaje entre nosotros dos, que también estaba ahí el año pasado.

“Pero jugó muy a mi favor el año pasado y claramente está jugando perfectamente a su favor este año, pero aun así no responde por qué yo era tan bueno al principio del año y ahora soy tan malo.

“Así que necesitamos analizar por qué es así. Está claro en los datos. La diferencia es que la forma en que pilotamos tiene un impacto muy grande en los neumáticos. Él simplemente está logrando que los neumáticos estén en una ventana mejor que yo.

“Un mejor equilibrio a lo largo de una vuelta y el ritmo simplemente le sale con más facilidad. Así que sí, no sé por qué es así.”

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