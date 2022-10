Russell se disculpó con Sainz tras su choque en Austin

Cargar reproductor de audio

Russell se ha disculpado con Sainz por su colisión en la primera curva del GP de Estados Unidos de Fórmula 1, y ha admitido que lo llevó a su "peor domingo" del año.

El piloto de Mercedes golpeó a Carlos Sainz, autor de la pole position, y lo llevó a un trompo en la curva 1, causando daños suficientes en el Ferrari para dejarlo fuera de la carrera.

Posteriormente, Russell recibió una penalización de cinco segundos porque los comisarios de la FIA lo encontraron responsable de la colisión. Sin embargo, se vio aún más perjudicado por los daños que sufrió en su alerón delantero, que hicieron que no se sintiera cómodo en toda la tarde.

Finalmente terminó quinto, y tuvo el pequeño consuelo de marcar la vuelta rápida tras una parada en boxes en el final para cambiar a neumáticos blandos.

"En primer lugar, pido disculpas a Carlos", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el choque. "Ya he ido a verlo".

"Cuando estaba atacando hacia la curva 1 y vi que estaba en el exterior de Max (Verstappen), esperaba que tratara de mantenerlo por el exterior de él, y tan pronto como reconocí que estaba tratando de cortar por debajo de Max, ya me había comprometido con mi zona de frenado, y el contacto fue inevitable".

"Pero como piloto tienes que ser consciente de las posibilidades de los coches de delante".

"Si hubiera aguantado por el exterior de Max seguro que hubiera estado bien, ya que estaba luchando con Lewis, no con los coches de delante".

"En cuanto frenas como piloto e intentas cortar por debajo, era difícil. Como he dicho, me llevo las manos a la cabeza. No hay mucho más que decir que eso".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tras el contacto, Russell señaló que el coche no se sentía bien y, a pesar de que en un principio pensó que no había muchos daños en su W13, se quedó "como en ninguna parte con respecto al ritmo".

"Inicialmente pensamos que no había muchos daños, pero tengo que decir que hoy ha sido probablemente el peor domingo de mi año", dijo.

"No he estado en ningún sitio con respecto al ritmo. Espero que cuando veamos el coche haya más daños de los que esperábamos al principio".

"Pero en cuanto reconocí que estaba fuera de la distancia de ataque de 'Checo' (Pérez) y Charles (Leclerc) era cuestión de llevar el coche a casa, porque hoy estábamos luchando por mantenerlo en la pista".

Explicando lo que sintió, dijo: "Fue un poco por todas partes, el equilibrio fue inconsistente a través del stint, y a través de la vuelta".

"Las condiciones eran difíciles hoy. Lo único extraño de la carrera ha sido que mi stint intermedio ha sido relativamente competitivo cuando me he colocado detrás de 'Checo' y Charles".

"Estuve justo detrás de ellos dentro del rango del DRS durante varias vueltas, así que eso fue lo raro. En el primer y último stint no estuve en ningún sitio".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, spins out in the first corner on the opening lap Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, confirmó que después de la carrera el equipo descubrió que el alerón de Russell estaba efectivamente dañado.

"Creo que el incidente en la curva 1 es un incidente de carrera", dijo. "Tal vez, si yo fuera comisario, George tuvo una frenada tardía, un pequeño momento de subviraje y luego Carlos cortó de forma bastante brutal, no sé si Max tuvo algo de energía o no".

"Así que es una pena, pero tenemos que asumirlo, los cinco segundos, y por la forma en la que lo chocó nos sorprendió que no fuera un abandono".

"Pero acabamos de ver el alerón delantero, está masivamente dañado, no sólo el endplate del alerón delantero sino también por debajo, y esa es la parte crítica aerodinámica, así que tenía un coche que no era capaz de más".

