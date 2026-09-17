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Fórmula 1

Russell "ahora es el número dos" en Mercedes, señala Ralf Schumacher

George Russell debería, según Ralf Schumacher, asumir actualmente en Mercedes el papel de número dos y esperar que el coche del próximo año se adapte mejor a él.

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell ya ni siquiera cree demasiado en sus opciones de ganar el título mundial de 2026. "No voy a decir que se haya acabado, pero es extremadamente improbable que esté en esa pelea", dijo tras la pasada carrera de Fórmula 1 en Madrid.

El británico ya está a 81 puntos de su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, en el Mundial, por lo que Ralf Schumacher explica en el podcast Backstage Boxengasse de Sky SportsAlemania: "Creo que George Russell es ahora el número dos".

Russell debe ahora "esperar que la actualización o el coche del año que viene se adapte un poco mejor a su estilo de pilotaje", según Schumacher, quien explica que el piloto de 28 años está actualmente "totalmente inseguro". Por eso debe mantener la calma y "esperar", subraya el experto.

Porque, pese a su crisis actual, de momento no tiene que preocuparse por su puesto en Mercedes; al contrario. "Tendría que hacerlo muy mal", dice Schumacher, que compara la situación de Russell con la de Valtteri Bottas hace unos años.

Entre 2017 y 2021, el finlandés pilotó cinco temporadas en Mercedes junto a Lewis Hamilton, y Schumacher explica que en la Fórmula 1 ya ha habido "muchos pilotos número dos" como Bottas, "que están [en un equipo] durante muchísimo tiempo".

Según Schumacher, estos pilotos se caracterizan por que pueden "ganar carreras" si al piloto número uno alguna vez no le va todo del todo bien. "George puede hacerlo si Kimi tuviera algún problema", asegura el expiloto.

Por eso Russell tiene "un futuro bastante bueno" en Mercedes, está seguro Schumacher. Además, el seis veces ganador de Grandes Premios recuerda: "Si el Mundial vuelve a apretarse, entonces Kimi Antonelli naturalmente también necesita un buen [...] 'escudero'."

Es probable que el propio George Russell no se vea en ese papel. Pero, según Schumacher, sería útil que aceptara su destino por ahora, al menos provisionalmente.

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