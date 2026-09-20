Russell es elogiado por su honestidad ante el imparable Antonelli en la F1 2026

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha elogiado a George Russell por admitir que su compañero de equipo en Mercedes y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, está haciendo un mejor trabajo.

Antonelli consiguió su octava victoria de la temporada en el Gran Premio de España inaugural en el nuevo circuito Madring, ampliando su ventaja en la clasificación a 81 puntos sobre Russell, que ocupa el segundo lugar. Russell, por su parte, rescató un quinto puesto.

El piloto británico llegó al Gran Premio de Australia que abría la temporada como uno de los favoritos al título. Pero tras ganar en Melbourne y en la posterior carrera sprint en China, vio cómo sus esperanzas de título se desvanecían mientras Antonelli encadenaba victoria tras victoria.

Hablando en el podcast Up To Speed, Coulthard, ganador de 13 grandes premios, elogió a Russell por ser honesto en las sesiones con los medios sobre el hecho de que su compañero de equipo está haciendo actualmente un mejor trabajo que él.

"Creo que lo que estamos viendo es que, de la misma manera que la fórmula de este año le ha venido mejor a Lewis [Hamilton] en relación con Charles [Leclerc], ha habido un cambio en su rendimiento del año pasado a este", dijo.

"Oscar [Piastri] ha perdido forma en relación con Lando [Norris], cuando lideraba el campeonato mundial hasta Bakú el año pasado. Así que son los altibajos de esta fórmula.

George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Tenemos a Kimi despertando y a George contra las cuerdas. Pero, para ser justos con George, creo que lo ha asumido. Está dando la cara ante los medios. Está respondiendo a las preguntas.

"Hizo una entrevista con Martin Brundle durante el fin de semana en la que dijo: 'Mira, Kimi simplemente está haciendo un mejor trabajo que yo ahora mismo.' Creo que eso es de alguien muy íntegro, capaz de admitirlo públicamente.

"Todos lo estaríamos pensando, pero a veces los pilotos entierran la cabeza en la arena, y es una excusa tras otra. Pero creo en George. Lo siento por él. Es un campeonato que se le está escapando, pero todavía es lo bastante joven en su carrera como para que le llegue su momento."