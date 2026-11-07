Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Russell estalla tras perder la pole en Brasil por una orden de Mercedes en plena lluvia

George Russell ha explicado su enfado por radio por un malentendido con Mercedes, que según afirmó le había costado la pole en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 frente a Lando Norris

Filip Cleeren

Publicado: 7 nov 2026, 22:57

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En consonancia con el tema de una clasificación del Gran Premio de Brasil marcada por el clima, George Russell tenía una expresión atronadora en el rostro cuando atendió a los medios de la Fórmula 1 en la rueda de prensa posterior a la sesión.

El título se ha escapado y una penalización de cinco puestos en parrilla por un cambio de motor significaba que Russell nunca iba a salir desde la primera fila el domingo. Pero al final de un año difícil, seguía siendo mentalmente importante lograr otra pole —con o sin penalización en parrilla— aunque solo fuera para sentar las bases de un 2027 más fuerte.

La frenética clasificación sobre mojado de Interlagos le dio a Russell esa oportunidad. Cuando las condiciones empezaron a empeorar de nuevo en la Q3, Russell encabezó la primera tanda de vueltas con intermedios y rebajó en cuatro décimas la referencia inicial de Lando Norris.

Justo después de marcar una vuelta que era lo bastante buena para la pole provisional, su ingeniero de carrera Marcus Dudley le instó a seguir una vuelta más antes de que las condiciones empeoraran: "Aprieta si puedes, creo que tendremos una vuelta más antes de que llegue esta lluvia".

Russell alcanzó entonces la parte trasera del Williams de Alex Albon en el segundo sector, deseando que su amigo se apartara: "¡Muévete, Albono!"

Pero cuando Dudley sugirió que Russell tendría la oportunidad de iniciar otra vuelta rápida, llegó la confusión y hubo que tomar una decisión rápida mientras se acercaba a la curva 12, la complicada curva Juncao en la que numerosos coches se deslizaron hasta la hierba mojada.

George Russell, Mercedes, Alexander Albon, Williams

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Tienes que decirme qué estoy haciendo. ¿Levanto o sigo?", dijo Russell por radio.

La respuesta llegó al instante: "Podemos levantar ahora, levantar ahora", con un Russell poco convencido pidiendo confirmación.

Fue en ese preciso momento cuando Norris cruzó la meta para una segunda vuelta cronometrada y rebajó en dos décimas la referencia de Russell para arrebatarle la pole. Y, con las condiciones empeorando rápidamente, Russell se dio cuenta de que la decisión de abortar su vuelta había sido errónea, y se esfumó la oportunidad de una pole que le resarciera.

Después de todo lo que ya había pasado este año, no fue algo que se tomara bien.

"Me han dicho que levantara. ¡Pero qué carajon!", se desahogó Russell. "George, eres P2", fue una intervención poco satisfactoria del jefe de equipo Toto Wolff, a lo que Russell respondió: "No quiero ser P2, quiero ser P1. Esa era una vuelta de P1".

El breve intervalo entre el parque cerrado y la rueda de prensa obligatoria de los tres primeros hizo poco por atenuar su decepción.

"Creo que fue simplemente un poco de falta de comunicación. Tenía que hablar con el equipo porque creíamos que tendríamos otra vuelta antes de que llegara la lluvia", explicó Russell. "Iba en una vuelta muy fuerte y me pidieron que levantara porque alcancé a Albon y entonces, obviamente, llegó la lluvia.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Fue muy decepcionante. Tenemos que entender cómo ocurrió y por qué nos equivocamos en eso. Pero me sentí muy fuerte durante toda la sesión. Sin duda sentía que la pole estaba al alcance.

"En cuanto se tomó, creo que supimos que era la decisión equivocada porque ya podían sentir realmente que la lluvia caía con más fuerza".

Russell quiso mantener a su ingeniero de carrera fuera de la línea de fuego, no obstante, ya que una decisión de una fracción de segundo en condiciones mixtas es producto de una intrincada red de trabajo en equipo en el garaje.

"No podemos señalar a nadie con el dedo. Tenemos que entender por qué tomamos esa decisión y si nuestros sistemas nos estaban diciendo lo que necesitábamos saber, porque dependes del radar", dijo.

"No es culpa de mi ingeniero. Al final, él es quien transmite el mensaje, pero tiene a 12 personas hablándole, dándole esa información para que la comunique. Así que simplemente tenemos que entender por qué tomamos esa decisión".

Hablando después con Sky Sports, Wolff no estaba convencido de que Russell pudiera haber mantenido la pole, dado que las condiciones estaban empeorando claramente en la curva 12 respecto a las que había tenido Norris apenas unos instantes antes.

"Ya sabes, si tuviéramos una bola de cristal para saber si debes levantar o no, eso ayudaría", dijo. "Es una decisión difícil, una decisión al 50%.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

"Se estaba encontrando con Albon, iba 18 milésimas por delante de Norris en ese momento, así que no creo que hubiera sido suficiente para la pole. Pero obviamente ha pilotado a la perfección en todas las sesiones y merecía estar en la pole".

Russell se mantuvo combativo y quiere que el domingo sea en condiciones similares, ya que saldrá séptimo en lugar de segundo. Su compañero de equipo Kimi Antonelli formará junto a Norris después de clasificarse tercero, al no haber podido igualar el ritmo de Russell.

Otros aspirantes de cabeza, Max Verstappen y Lewis Hamilton, salen desde la parte trasera de la parrilla y es poco probable que sean un factor, mientras que Charles Leclerc y Oscar Piastri salen en mitad del pelotón.

"Me sentí realmente confiado bajo la lluvia. Creo que mi ritmo, junto con el de Lando, fue con diferencia el mejor ahí fuera", declaró Russell. "Espero que mañana esté mojado. Siento que tengo más posibilidades si está mojado".

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