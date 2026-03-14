George Russell ha defendido las nuevas regulaciones de la Fórmula 1, afirmando que los fanáticos "acérrimos" están disfrutando las reglas de 2026 más de lo que pensaban.

La F1 está estrenando su última gran revisión reglamentaria con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, esta última ahora más dependiente de la energía eléctrica, por lo que la gestión de la batería es clave.

Esto implica reducir marchas en una recta o hacer lift and coast antes de entrar en una curva, y todo esto está contribuyendo a un estilo de competición llamado "yo-yo", que se ha visto en las dos primeras rondas de 2026.

En Melbourne hubo un temprano ida y vuelta entre Charles Leclerc y el eventual ganador Russell, quien disfrutó de una batalla similar en el sprint de China con Lewis Hamilton el sábado.

Russell ha disfrutado este nuevo estilo, que va en contra de la opinión más común en el paddock, con Max Verstappen y Lando Norris siendo los dos mayores críticos del reglamento.

Así que, cuando se le preguntó si las batallas de "yo-yo" continuarán durante todo 2026, Russell respondió: "La verdad es que no estamos del todo seguros en este momento. Todavía hay mucho por aprender, y creo que tanto en Melbourne como esta mañana en el sprint probablemente podría haber hecho las cosas de manera muy ligeramente diferente para haber mantenido esa ventaja antes.

"Pero claramente, con el modo de adelantamiento, el piloto que va detrás puede usar el botón de impulso hasta creo que 330 km/h, mientras que el que va delante solo puede usarlo hasta 290 km/h. Parece funcionar bastante bien.

"No es DRS, pero funciona con un patrón similar en cuanto a la diferencia de velocidad. Así que creo que ha sido bastante interesante, bastante divertido, y creo que incluso algunos fanáticos muy acérrimos quizá no lo están desaprobando tanto como lo hacían tal vez hace una semana, pero todavía necesitamos darle una oportunidad."

George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Una de las predicciones con los nuevos autos era que serían totalmente diferentes a cualquier cosa que los pilotos hubieran usado antes, ya que Esteban Ocon afirmó durante el receso que "podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts".

Pero después de un par de carreras ahora, Russell en realidad piensa lo contrario que el piloto de Haas debido a que hasta ahora no ha habido un ganador dominante en una carrera.

"Lewis la semana pasada, se sentía como que estaba gestionando un poco y dejando que Charles y yo nos midiéramos, y luego estaba listo para atacar", dijo Russell, mientras la pareja de Ferrari terminó tercera y cuarta en Australia, antes de ser segunda y tercera en el sprint del sábado.

"Y luego hoy. Lewis y yo estábamos luchando y Charles estaba listo para atacar, así que están pasando muchas cosas, pero lo hace bastante divertido y definitivamente se siente más como las carreras de karting de antes: los tres o cuatro primeros pilotos están todos en la pelea.

"No recuerdo nunca que la Fórmula 1 fuera así, donde puedes tener tres o cuatro autos todos luchando por la misma posición realmente en pista."

Russell se ha clasificado segundo detrás de su compañero de equipo Kimi Antonelli para el Gran Premio de China del domingo, al que el británico llega con una ventaja de 11 puntos en el campeonato tras ganar tanto el Gran Premio de Australia como el sprint de Shanghái desde la pole.

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