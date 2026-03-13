Russell feliz tras la pole para la sprint de China: "Ha sido un placer conducir"

En la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Shanghái, Mercedes dejó claro que quería continuar con la buena racha de Australia. George Russell y Andrea Kimi Antonelli terminaron en primera y segunda posición y se presentaron como claros favoritos para la clasificación sprint.

En esa sesión, los dos pilotos confirmaron su condición de favoritos. Russell se hizo con su primera pole en la F1, mientras que Antonelli registró el segundo mejor tiempo. Con su 1.31.520, Russell fue además seis décimas más rápido que Lando Norris, que quedó en tercer lugar.

"El coche se comportó de maravilla", dijo Russell tras conquistar la pole de sprint. "Después de Melbourne ya sabíamos que teníamos un coche muy bueno. El motor también rinde muy bien. Hoy ha sido un auténtico placer conducirlo. Tengo curiosidad por ver cómo se comparan los tiempos por vuelta con los del año pasado, porque se notaba que iba muy rápido y eso fue muy emocionante. Muy diferente a Melbourne".

El tiempo de vuelta de Russell fue finalmente siete décimas más lento que la pole de sprint de 2025, cuando se registró 1.30.849 en el nuevo asfalto. "No está nada mal", responde Russell cuando oye la diferencia.

George Russell saldrá desde la pole en la carrera sprint de China. Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Desde la pole de la carrera sprint, Russell puede hacer un buen trabajo y sumar ocho puntos si gana, pero también sabe que muchas cosas pueden cambiar en la salida. "Desde Melbourne nos hemos centrado principalmente en mejorar la salida", explica el británico. "Hemos analizado qué podemos mejorar y creo que hemos avanzado algo en ese aspecto. Las primeras vueltas en Melbourne fueron claramente más emocionantes de lo que nos hubiera gustado. Pero creo que mañana por la mañana veremos realmente cómo sale todo".

Trabajo por hacer

Al igual que en Melbourne, Antonelli tuvo que conformarse con el segundo tiempo, a 0,289 segundos del líder, pero tenía la sensación de que ahora podría haber hecho más. "El ritmo es muy bueno, pero al final no conseguí completar la vuelta con los neumáticos blandos", explica. "Así que sí, todavía hay trabajo por hacer. Pero, por supuesto, felicidades a George. Mañana todo está aún por decidir".

En general, Antonelli está satisfecho con la clasificación para la carrera sprint y afronta la misma con optimismo. "Me siento bien en el coche. Se trata sobre todo de los detalles y de que todo encaje a la perfección", afirma. "Pero bueno, mañana intentaremos hacer una buena salida y luego hacer una carrera fuerte".