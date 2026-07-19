Russell, furioso por un "peligroso" problema de batería antes del choque con Hamilton en Spa

George Russell sufrió su último mazazo en la temporada 2026 de Formula 1 después de que un contacto con Lewis Hamilton pusiera fin a su Gran Premio de Bélgica en la vuelta 1. Pero el británico estaba más enojado por la falta de carga de batería que lo dejó como un blanco fácil en la recta de Kemmel que por el contacto con el Ferrari en sí.

Russell salió tercero en Spa-Francorchamps, pero fue engullido por el grupo perseguidor en la larga subida a fondo desde Raidillon hasta Les Combes, la curva 5.

Tras ser adelantado fácilmente por Charles Leclerc, de Ferrari, Russell también se vio amenazado por Hamilton, que tomó el interior en la curva a derechas. Pero el piloto de Ferrari subviró hacia la esquina trasera derecha de Russell y mandó al británico a la grava, poniendo fin a la carrera de Russell en el acto.

Un frustrado Russell explicó que la batería de su Mercedes no logró recargarse cuando frenó para la horquilla de La Source en la salida, lo que, para empezar, lo dejó vulnerable a los ataques desde atrás.

"Hice una buena salida. Hice una gran primera curva y estaba pegado justo detrás de Verstappen, pero, por alguna razón, la batería decidió no recargarse en la curva 1", dijo Russell a los medios, incluido Motorsport.com.

"La batería no se cargó y salí de la primera curva con un 35% menos. Y como no se cargó, también tuve un problema con el boost. El turbo no se ajustó, así que no tenía potencia. Llegué a la cima de Eau Rouge con 0% de batería. Francamente, fue peligroso. Me pasaron por encima tres coches.

"No debería haber estado en esa posición en primer lugar. Por eso estoy tan enojado."

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por causar la colisión, pero Russell estaba menos molesto por el contacto que por el problema de la unidad de potencia que lo precedió.

"Lewis y yo, sinceramente, creo que fue un incidente de carrera", dijo Russell. "Él no lo hizo a propósito. Tuvo más culpa que yo. Pero no hizo nada temerario.

"Esa fue una de las cosas que más me enojó, que estuviera en esa posición en primer lugar. Estaba en una gran posición después de la curva 1. Estaba listo para luchar con los dos pilotos que tenía delante hasta la curva 5. En cambio, me pasaron por encima tres pilotos."

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo está afrontando su último revés tras una campaña 2026 de altibajos hasta ahora, respondió: "Ya estoy insensible a la decepción. Cuando ocurre tan a menudo, simplemente te acostumbras."