Russell furioso por su sanción en Mónaco: "P14 no se corresponde con la infracción"

George Russell arremetió con fuerza tras el Gran Premio de Mónaco contra los comisarios y la normativa sobre las sanciones en el pit lane. El piloto de Mercedes recibió primero una penalización de tiempo por una infracción con el limitador de velocidad en boxes, pero luego vio cómo esta se agravaba hasta convertirse en una drive-through penalty porque la sanción no se cumplió durante su parada en boxes.

Russell estaba visiblemente frustrado por el desarrollo de la carrera. "Para empezar, no entiendo del todo por qué recibimos una sanción", dijo. "Ya estaba con el limitador de velocidad en boxes activado antes de la línea y solo lo desactivé después de la línea. Al parecer hay un problema con el software y varios pilotos recibieron una sanción por esto."

Según el británico, una penalización de cinco segundos todavía era aceptable. "No es ideal, pero tampoco es el fin del mundo. Solo que durante la parada en boxes surgió una gran confusión, por lo que finalmente recibimos una drive-through penalty. Entonces la sanción ya no se corresponde con la infracción. De P3 a P14: eso es una diferencia enorme."

Discusión con los comisarios

Después de la carrera, Russell fue a hablar con la dirección de carrera. "Pregunté si podíamos revisarlo después", explicó. "Dije que mi carrera se acabaría si tenía que cumplir de inmediato el drive-through. Estaba dispuesto a cumplir la penalización de cinco segundos en la siguiente vuelta. Tenía unos veinte segundos de ventaja sobre Pierre Gasly."

"Probablemente gané como mucho una décima de segundo gracias a ese fallo de software y al final termino doce posiciones más abajo. Eso se siente desproporcionado."

La reacción de los comisarios fue clara según Russell: "Las reglas son las reglas. Si no cumples la sanción, sigue una drive-through."

"Het zijn twee races op rij", zei Russell. "Vorige week hadden we kunnen winnen, vandaag had P3 of P4 mogelijk moeten zijn. Dat zijn zo'n veertig punten die verloren gaan door zaken die buiten mijn controle liggen." Foto door: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

"Cuarenta puntos perdidos"

El piloto de Mercedes hizo la comparación con la carrera anterior, en la que también perdió puntos valiosos. "Son dos carreras seguidas", dijo. "La semana pasada podríamos haber ganado, hoy P3 o P4 deberían haber sido posibles. Son aproximadamente cuarenta puntos que se pierden por asuntos que están fuera de mi control."

Russell terminó finalmente fuera de los puntos y vio así cómo un resultado potencialmente fuerte en Mónaco se desvanecía por completo. Su frustración no se dirigía solo a la sanción en sí, sino sobre todo a la combinación de un supuesto problema de software y la manera en que luego se aplicaron las reglas.

Mercedes aún no ha comunicado si el equipo emprenderá más medidas ante la FIA.

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