Russell gana en un apretado final en Austria; Colapinto sufre y Checo Pérez abandona

Bajo un calor sofocante, con 34 grados de temperatura ambiente y 50 sobre el asfalto del Red Bull Ring, se puso en marcha el Gran Premio de Austria, donde George Russell mantuvo el liderato en la salida, seguido de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Antonelli se fue ancho en la primera curva, pero pudo mantener el cuarto puesto, mientras que los pilotos de Ferrari luego intercambiaron posiciones, ya que Hamilton adelantó a Leclerc en la curva 5 para tomar el segundo lugar.

Los problemas no terminaron allí para el monegasco, ya que luego fue superado por Antonelli y también por Verstappen, quien avanzó del quinto al tercer lugar en la segunda vuelta, en un inicio frenético de la carrera en Spielberg.

Franco Colapinto cayó del 16° al 22° y último lugar en la salida al reportar una falta de potencia. Luego avanzó hasta el 18° puesto, adelantando a los Aston Martin y a los Cadillac, aunque seguía quejándose por la falta de potencia en su monoplaza.

Peor era la situación para Sergio Pérez, ya que se retiró en la tercera vuelta por problemas en su Cadillac, un giro después de que también abandonara su compañero, Valtteri Bottas, para completar un fin de semana repleto de inconvenientes para el equipo.

Salida de la carrera Photo by: Max Slovencik / Getty Images

Con diez vueltas cumplidas de las 71 previstas, Russell lideraba con tres segundos de ventaja sobre Hamilton, quien a su vez estaba bajo presión de Verstappen, mientras que Antonelli era cuarto, aunque a casi tres segundos del neerlandés.

Hamilton se quejaba de los neumáticos y Verstappen de los frenos, pero ambos luchaban al límite por el segundo lugar. El piloto de Red Bull lo adelantó en la curva 3, pero el de Ferrari respondió en la 4 y luego llegaron a la par a la curva 6, con Verstappen llegando a tocar la grava y pidiendo una sanción para Hamilton.

El siete veces campeón del mundo finalmente entró a los pits al final de la vuelta 12 para cambiar los neumáticos medios -la elección de la mayoría para iniciar la carrera- por los duros, regresando en el 11° lugar. Leclerc lo imitó en el giro siguiente.

Verstappen fue a los pits en la vuelta 19, lo que dejó a Mercedes con el 1-2, con Russell seis segundos por delante de Antonelli y los McLaren detrás, a más de 14 segundos del líder.

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Russell entró a boxes un giro después para dejar los neumáticos medios y montar los duros, al igual que Piastri. El piloto de Mercedes volvió a la pista un segundo y medio por delante de Hamilton, con Verstappen también muy cerca.

Colapinto cumplió con su detención en la vuelta 21, regresando a la carrera en la 20° y última posición tras haber ascendido hasta el 15° lugar gracias a las detenciones de otros pilotos.

Verstappen y Hamilton volvieron a luchar en pista: el de Red Bull se puso por delante en la curva 3, solo para que Hamilton recuperara el lugar en la curva 4. Sin embargo, Verstappen luego lo sorprendió en la curva 6 y finalmente consolidó la posición.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antonelli entró a los pits al terminar la vuelta 23, justo cuando apareció una bandera amarilla porque Carlos Sainz quedó detenido en la recta principal con un aparente problema eléctrico. La situación derivó luego en un Virtual Safety Car, pero el italiano no pudo aprovecharlo por muy poco.

Russell volvió al primer lugar, seguido de Verstappen, mientras que Hamilton usó el VSC para volver a los pits y cambiar los neumáticos duros por blandos, siendo el único de los pilotos de punta en hacerlo.

La bandera verde regresó en la vuelta 27 y Russell lideraba con casi cinco segundos de ventaja sobre Verstappen, con Leclerc y Antonelli luchando por el tercer puesto a 12 segundos del líder. Hamilton, en tanto, era séptimo tras su segunda detención.

Antonelli avanzó al tercer lugar al superar a Leclerc en la vuelta 31, ubicándose en ese momento a nueve segundos de Verstappen, quien se había acercado a cuatro segundos de Russell.

Tras pasar gran parte de la carrera detrás de Alex Albon, Colapinto finalmente pudo adelantar al único Williams sobreviviente para tomar el 16° lugar, tres segundos detrás del Haas de Esteban Ocon.

Al alcanzarse el ecuador de la carrera, Russell veía cómo su ventaja sobre Verstappen se reducía a tres segundos y medio, con Antonelli girando a ocho segundos y medio del piloto de Red Bull. Leclerc, en tanto, perdía terreno y comenzaba a verse bajo presión de Piastri.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell siguió perdiendo ventaja, con Verstappen acercándose a menos de dos segundos en la vuelta 38, mientras que Antonelli también reducía la diferencia con el neerlandés a siete segundos.

Piastri superó a Leclerc con una maniobra por el interior en la curva 3 para colocarse cuarto, y luego Hamilton hizo lo propio en la curva 6, lo que precipitó la segunda parada en boxes del piloto monegasco.

Russell fue a los boxes en la vuelta 44 para montar un nuevo juego de neumáticos duros cuando tenía a Verstappen a poco más de un segundo, regresando a la pista en el tercer lugar, a 19 segundos del neerlandés.

Verstappen se mantuvo en pista, con Antonelli acercándose a un segundo en la vuelta 48 mientras ambos intentaban estirar su stint para contar con neumáticos más frescos que Russell, quien a su vez reducía la diferencia a diez segundos.

Colapinto realizó en ese momento su segunda parada en los pits, pasando del 14° al 17° lugar en el clasificador, solo por delante de Alonso luego de que Stroll abandonara la carrera.

Franco Colapinto, Alpine, Alexander Albon, Williams Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Verstappen reportó que sus neumáticos "estaban muertos" y finalmente entró a los pits al final de la vuelta 49, regresando a la pista en el tercer puesto, a 18 segundos de Antonelli y a casi 11 de Russell.

Antonelli realizó su segunda detención dos giros más tarde, lo que dejó a Russell nuevamente al frente con diez segundos de ventaja sobre Verstappen, mientras que el italiano quedó a cuatro segundos y medio del piloto de Red Bull.

La carrera fue neutralizada durante unos segundos con un Virtual Safety Car para retirar un bolardo que había quedado sobre la pista tras ser golpeado por Albon en la curva 3.

Con 60 vueltas completadas, Russell lideraba con cinco segundos de ventaja sobre Verstappen, quien a su vez le llevaba cuatro segundos a Antonelli al entrar en la parte final de la carrera.

Colapinto, por su parte, rodaba en la 15° posición tras adelantar a Ocon, acercándose al Haas de Oliver Bearman, aunque todavía a siete segundos.

Verstappen y Antonelli continuaron acercándose a Russell en las vueltas finales, pero el británico se mantuvo al frente para lograr su segunda victoria de la temporada con apenas 1s611 de ventaja sobre el piloto de Red Bull, mientras que Antonelli cruzó la meta tan solo a 0s375 detrás del neerlandés.

Piastri fue el mejor McLaren al terminar cuarto, aunque a 15 segundos del podio, mientras que Hamilton solo pudo ser quinto para Ferrari.

Hadjar fue sexto con el segundo Red Bull, por delante de Norris, Leclerc, Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes completaron el top 10.

Colapinto recibió la bandera a cuadros en la 15° posición, a solo un par de segundos de Bearman.

La temporada 2026 de la F1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.