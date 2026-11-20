Fórmula 1 Las Vegas GP

George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas

El piloto de Mercedes lideró la tabla de tiempos en la segunda práctica de F1 en Las Vegas, pero cree que McLaren fue en realidad el equipo a batir

Ronald Vording

Publicado: 20 nov 2026, 12:39

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George Russell apareció de la nada para marcar el mejor tiempo en los instantes finales de la segunda sesión de entrenamientos de Fórmula 1 en Las Vegas, aunque el piloto de Alpine, Pierre Gasly, estuvo cerca de dar una gran sorpresa al superarlo.

El francés finalmente quedó a solo 0.071 segundos, dejando al equipo oficial Mercedes al frente de la tabla de tiempos.

Sin embargo, según Russell, ese resultado no refleja la situación real. Durante la mayor parte de la segunda práctica, tanto con neumáticos de lluvia extrema como intermedios, McLaren marcó el ritmo, mientras que el dúo de Mercedes sufrió más.

"Creo que, siendo realistas, probablemente no fuimos los más rápidos hoy", admitió Russell en el paddock de Las Vegas. "McLaren se vio excepcionalmente rápido; Charles se vio muy rápido en algunos momentos. Nosotros simplemente completamos la vuelta. La pista estaba en su momento más seco y Norris no salió".

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El piloto que actualmente ocupa el tercer lugar en el campeonato mundial cree que Mercedes todavía tiene trabajo por hacer, especialmente porque las sensaciones en mojado no fueron tan buenas como habían sido dos semanas atrás en Sao Paulo.

"Tenemos algunas cosas que entender porque fuimos muy competitivos en mojado la semana pasada y [hoy] tanto Kimi como yo estuvimos fuera de ritmo", señaló.

La buena noticia es que las previsiones meteorológicas indican que los próximos dos días deberían ser secos, aunque eso también plantea una enorme complejidad para los equipos. En la práctica, convierte al Gran Premio de Las Vegas en un fin de semana sprint con apenas una sesión representativa antes de la clasificación.

George Russell, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

"Sí, lo será. Saldremos desde el comienzo en la FP3, intentando hacer una tanda larga. Creo que nadie sabe cómo será el graining para el sábado", dijo Russell.

"El año pasado fue una carrera sencilla a una parada, pero el año anterior hubo mucho graining y fue a dos paradas. Así que hay preguntas que queremos responder, pero probablemente no tendremos una respuesta hasta el día de la carrera".

Sin embargo, consultado por Motorsport.com, el proveedor de neumáticos Pirelli indicó que no espera un graining excesivo y que actualmente prevé una carrera relativamente sencilla a una parada.

McLaren no asume riesgos con el nuevo piso

Aunque Russell señaló a McLaren, el propio equipo se mantiene mucho más cauto. El director senior de competición, Randy Singh, dice que la jerarquía todavía es una gran incógnita, y que el ritmo de McLaren en las dos primeras sesiones de práctica le dice muy poco.

"Claramente es imposible sacar conclusiones sobre nuestro ritmo o nuestras posiciones probables: como de costumbre, podemos esperar que los cuatro equipos de punta estén muy cerca entre sí, y el rodaje limitado de hoy hace aún más difícil predecir cómo será la parrilla de salida", afirmó.

McLaren llevó una actualización del piso a Las Vegas, que originalmente estaba previsto que Norris probara el jueves. Sin embargo, las condiciones impidieron que eso ocurriera.

McLaren no quiso asumir ningún riesgo, tal como Red Bull optó por no hacerlo con su alerón delantero actualizado.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Las condiciones hicieron difícil evaluar correctamente el auto. En mojado, tuvimos que cubrir con cinta algunos de los sensores, lo que significó que no siempre pudimos obtener la evidencia que queríamos", explicó Singh.

"Así que decidimos no montar el nuevo piso por el riesgo y porque no creímos que fuéramos a aprender mucho de él en estas condiciones. Esperamos usarlo mañana y evaluarlo de manera más efectiva".

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