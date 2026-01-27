Russell, impresionado por Red Bull y Haas: "No es exactamente como fue en 2014"

George Russell afirma que ha quedado impresionado por la cantidad de rodaje completado por varios equipos rivales, entre ellos Red Bull y Haas, durante la jornada inaugural del shakedown de Fórmula 1 2026 en Barcelona.

El primer día de actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya resultó productivo para varios equipos, a pesar de los importantes cambios introducidos para el nuevo ciclo reglamentario que abarca tanto el chasis como las unidades de potencia.

Mercedes completó 151 vueltas con su nuevo W17, repartidas entre Kimi Antonelli por la mañana y Russell por la tarde. Pero no fue el único equipo en acumular un kilometraje significativo, ya que Haas también superó la barrera de las 150 vueltas y Red Bull pasó de las 100 en el primer día.

Si bien los nuevos fabricantes Audi y Cadillac tuvieron un inicio de test más complicado, el panorama general fue notablemente más fluido que durante el anterior gran reseteo reglamentario en 2014, cuando la F1 introdujo las unidades de potencia V6 turbo híbridas.

Russell dijo sentirse alentado no solo por el rodaje de Mercedes, sino también por el progreso visto en el resto del paddock.

"Estamos contentos con nuestro día, pero también me han impresionado varios otros equipos", dijo Russell.

"La unidad de potencia de Red Bull ha completado muchas vueltas, lo que, teniendo en cuenta que es el primer motor que han construido, significa que claramente han hecho un buen trabajo.

"Haas también logró una cantidad de rodaje similar a la nuestra, así que la unidad de potencia de Ferrari también ha acumulado mucho kilometraje. ¡No es exactamente como fue en 2014! El deporte ha evolucionado muchísimo desde entonces y el nivel, en todos y cada uno de los aspectos, es ahora muy alto".

Isack Hadjar, Red Bull Photo by: Formula 1

El propio programa de Mercedes vio a Antonelli completar 56 vueltas por la mañana antes de que Russell añadiera otras 95 por la tarde, llevando al equipo a poco más de 700 kilómetros de rodaje a lo largo del día.

El equipo con base en Brackley se saltará la jornada del martes debido a la previsión de lluvia para la tarde, con todos los equipos obligados a elegir solo tres de los cinco días de test en Barcelona.

"Hay mucho que aprender con estas nuevas máquinas, por lo que es importante que completemos la mayor cantidad de kilometraje posible y construyamos nuestro conocimiento", dijo el piloto italiano. "El equipo de Brackley y Brixworth ha hecho un gran trabajo para llevarnos hasta esta posición, desarrollando y construyendo un coche que ha sido capaz de completar más de 150 vueltas en su primer día real de rodaje.

"Aunque todavía es pronto. Habrá cosas que descubramos en los próximos días que podamos mejorar, pero para eso sirven los test. Por ahora, el conjunto en general se siente bien, y buscaremos construir sobre este comienzo durante los dos días de rodaje adicionales que se nos permiten aquí en Barcelona".

Aunque el cambio técnico de 2026 es significativo, se considera menos extremo que el cambio de los motores V8 atmosféricos a las unidades de potencia turbo híbridas en 2014, que en su momento contribuyó a un inicio mucho más complicado para varios fabricantes.