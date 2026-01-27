Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Russell, impresionado por Red Bull y Haas: "No es exactamente como fue en 2014"

Red Bull y Haas impresionan a George Russell, de Mercedes, mientras una nueva era de la F1 comienza en Barcelona.

Fabien Gaillard
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

George Russell afirma que ha quedado impresionado por la cantidad de rodaje completado por varios equipos rivales, entre ellos Red Bull y Haas, durante la jornada inaugural del shakedown de Fórmula 1 2026 en Barcelona.

El primer día de actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya resultó productivo para varios equipos, a pesar de los importantes cambios introducidos para el nuevo ciclo reglamentario que abarca tanto el chasis como las unidades de potencia.

Mercedes completó 151 vueltas con su nuevo W17, repartidas entre Kimi Antonelli por la mañana y Russell por la tarde. Pero no fue el único equipo en acumular un kilometraje significativo, ya que Haas también superó la barrera de las 150 vueltas y Red Bull pasó de las 100 en el primer día.

Si bien los nuevos fabricantes Audi y Cadillac tuvieron un inicio de test más complicado, el panorama general fue notablemente más fluido que durante el anterior gran reseteo reglamentario en 2014, cuando la F1 introdujo las unidades de potencia V6 turbo híbridas.

Russell dijo sentirse alentado no solo por el rodaje de Mercedes, sino también por el progreso visto en el resto del paddock.

"Estamos contentos con nuestro día, pero también me han impresionado varios otros equipos", dijo Russell.

"La unidad de potencia de Red Bull ha completado muchas vueltas, lo que, teniendo en cuenta que es el primer motor que han construido, significa que claramente han hecho un buen trabajo.

"Haas también logró una cantidad de rodaje similar a la nuestra, así que la unidad de potencia de Ferrari también ha acumulado mucho kilometraje. ¡No es exactamente como fue en 2014! El deporte ha evolucionado muchísimo desde entonces y el nivel, en todos y cada uno de los aspectos, es ahora muy alto".

Isack Hadjar, Red Bull

Isack Hadjar, Red Bull

Photo by: Formula 1

El propio programa de Mercedes vio a Antonelli completar 56 vueltas por la mañana antes de que Russell añadiera otras 95 por la tarde, llevando al equipo a poco más de 700 kilómetros de rodaje a lo largo del día.

El equipo con base en Brackley se saltará la jornada del martes debido a la previsión de lluvia para la tarde, con todos los equipos obligados a elegir solo tres de los cinco días de test en Barcelona.

"Hay mucho que aprender con estas nuevas máquinas, por lo que es importante que completemos la mayor cantidad de kilometraje posible y construyamos nuestro conocimiento", dijo el piloto italiano. "El equipo de Brackley y Brixworth ha hecho un gran trabajo para llevarnos hasta esta posición, desarrollando y construyendo un coche que ha sido capaz de completar más de 150 vueltas en su primer día real de rodaje.

"Aunque todavía es pronto. Habrá cosas que descubramos en los próximos días que podamos mejorar, pero para eso sirven los test. Por ahora, el conjunto en general se siente bien, y buscaremos construir sobre este comienzo durante los dos días de rodaje adicionales que se nos permiten aquí en Barcelona".

Aunque el cambio técnico de 2026 es significativo, se considera menos extremo que el cambio de los motores V8 atmosféricos a las unidades de potencia turbo híbridas en 2014, que en su momento contribuyó a un inicio mucho más complicado para varios fabricantes.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Lewis Hamilton advierte del "enorme desafío" para los pilotos con los F1 2026

Comentarios destacados

Más de
Fabien Gaillard

La Fundación de la FIA se encuentra bajo investigación

Fórmula 1
Fórmula 1
La Fundación de la FIA se encuentra bajo investigación

Hadjar lidera el primer día de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hadjar lidera el primer día de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero

McLaren explica la razón de su decoración temporal para los test 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
McLaren explica la razón de su decoración temporal para los test 2026
Más de
George Russell

Mercedes deja ver algunas decisiones muy audaces para su coche de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Primeras fotos de la decoración del Mercedes W17
Mercedes deja ver algunas decisiones muy audaces para su coche de F1 2026

Mercedes presenta el diseño del W17 de Russell y Antonelli para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Mercedes presenta el diseño del W17 de Russell y Antonelli para la F1 2026

George Russell revela un pedido extravagante pero fallido en su contrato con Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Racing Bulls para la F1 2026
George Russell revela un pedido extravagante pero fallido en su contrato con Mercedes
Más de
Mercedes

Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana

Para qué sirven los intrigantes orificios en los difusores de Mercedes y Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Para qué sirven los intrigantes orificios en los difusores de Mercedes y Ferrari

Mercedes completa el shakedown de su coche de F1 2026 en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
Primeras fotos de la decoración del Mercedes W17
Mercedes completa el shakedown de su coche de F1 2026 en Silverstone

Últimas noticias

Russell, impresionado por Red Bull y Haas: "No es exactamente como fue en 2014"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Russell, impresionado por Red Bull y Haas: "No es exactamente como fue en 2014"

Lewis Hamilton advierte del "enorme desafío" para los pilotos con los F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lewis Hamilton advierte del "enorme desafío" para los pilotos con los F1 2026

KTM y Tech3 presentan sus MotoGP 2026 en un lanzamiento conjunto

MotoGP
MGP MotoGP
KTM y Tech3 presentan sus MotoGP 2026 en un lanzamiento conjunto

F1 EN VIVO: las pruebas del martes de la F1 2026 en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
F1 EN VIVO: las pruebas del martes de la F1 2026 en Barcelona