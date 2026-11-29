Fórmula 1 GP de Qatar

Russell ve “inaceptable” la falta de VSC por escombros en Qatar que le costaron el triunfo

George Russell se quedó lamentando otra costosa racha de infortunio que le costó la oportunidad de ganar el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Filip Cleeren

Publicado: 29 nov 2026, 18:30

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La temporada 2026 sin suerte de George Russell continuó, ya que los daños en el coche le impidieron convertir su pole de Qatar en victoria, mientras su compañero de equipo y campeón del mundo Kimi Antonelli conseguía su 10ª victoria de la temporada.

Desde la pole, Russell contuvo a Antonelli en la salida, pero en la vuelta 2 fue el primer piloto en abrirse paso por un campo de restos de poliestireno, dejados allí por la salvaje excursión fuera de pista al inicio del piloto de RB, Arvid Lindblad.

Los fragmentos de escombros causaron daños significativos en el suelo del W17 de Russell, dejándolo vulnerable ante Antonelli antes de acabar finalmente por detrás de su compañero de equipo debido a una parada en boxes más larga para intentar retirar algunos de los trozos alojados.

Russell acabó finalmente segundo, aunque a 31 segundos de su compañero de equipo, sumando otra de las muchas muestras de infortunio que, junto con el superior estado de forma de Antonelli, influyeron en descarrilar su campaña por el título.

"Añádelo a la lista", se encogió de hombros Russell después, esbozando una sonrisa irónica. "Quiero decir, en cierto modo resume este año. Me pareció bastante inaceptable cuando doblé la curva y había restos por todas partes.

"Supe en cuanto lo golpeé que fue un impacto bastante fuerte, que algo no iba bien. Acabo de ver el suelo ahora, así que es una verdadera lástima, obviamente. Aun así, contento de estar en el podio, pero no debería haber sido así".

George Russell inspectsthe damage to his Mercedes caused by debris.

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Russell cuestionó por qué dirección de carrera no había desplegado un coche de seguridad virtual para retirar los restos de inmediato, con una neutralización que solo llegó en la vuelta 11. "Fue literalmente la primera vuelta cuando pasé por la curva 2, y había cosas por todas partes allí", añadió. "Luego, por la curva 3, había muchas más, así que no podía creer que no fuera al menos un VSC. Pero así es mi año, para ser sincero. Kimi hizo un trabajo increíble".

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En las últimas vueltas, Antonelli ofreció intercambiar posiciones por la radio del equipo, pero con Russell ya a más de 20 segundos por detrás y perdiendo más tiempo, Mercedes dejó que la carrera se desarrollara tal como lo hizo, después de haber ordenado ya a la pareja que dejara de correr de forma tan agresiva en la vuelta 4.

Russell, que aún lucha por el tercer puesto en el campeonato de pilotos, dice que de todos modos no habría aceptado un regalo. "No", respondió cuando le preguntaron al respecto. "Pero a estas alturas de la temporada, conseguir un doblete, hacía tiempo que no subíamos juntos a un podio, así que eso es todo lo que puedo decir.

"Tengo ganas de que llegue Nochevieja para dejar atrás este año".

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