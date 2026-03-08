Después del golpe de escena que significó el choque de Oscar Piastri en las vueltas de instalación previas a la carrera, que dejó al australiano fuera de su competencia de casa, el gran premio se puso en marcha y Russell no movió bien en la salida.

El piloto de Mercedes fue adelantado por Leclerc en lo que fue una gran largada para los Ferrari, tal como se esperaba, ya que Hamilton pasó de séptimo a tercero en los primeros metros de la carrera en un inicio donde la mayoría optó por los neumáticos medios.

Russell recuperó el primer lugar en la segunda vuelta con un adelantamiento sobre Leclerc, pero el monegasco le devolvió la gentileza en la siguiente vuelta mientras Hamilton se sumaba a la pelea.

Más atrás en el orden, Hadjar se acomodaba cuarto delante de un sorprendente Lindblad, con Antonelli, Norris, Ocon, Gasly y Bortoleto en los diez primeros lugares.

Franco Colapinto se mantuvo en el 16° puesto en las primeras vueltas, siendo uno de los dos pilotos –el otro fue Max Verstappen– en elegir los neumáticos duros para arrancar, mientras que Checo Pérez ocupaba el 18° lugar con el Cadillac.

En ocho vueltas de las 58 previstas en el circuito de Albert Park, Leclerc y Russell continuaban batallando rueda a rueda, con el de Mercedes adelantando por unos momentos al de Ferrari antes de que volvieran a intercambiar posiciones, con Hamilton manteniéndose expectante en el tercer lugar y Antonelli avanzando al cuarto puesto para recuperarse tras una mala salida del italiano.

En la siguiente vuelta, Russell se lanzó por dentro en la primera curva, bloqueó su neumático delantero derecho y adelantó a Leclerc, pero solo por un momento, ya que el de Ferrari volvió al primer lugar, con Hamilton aprovechando para pegarse a los dos líderes.

Colapinto recibió una sanción de stop & go por una infracción en el procedimiento de salida, lo que hizo al argentino caer del 15° al 20° y último lugar en el clasificador.

Hadjar, que era quinto en la carrera, tuvo una aparente falla en la unidad de potencia en la vuelta 12 que dejó fuera de carrera al francés en su estreno con Red Bull y forzó un Virtual Safety Car para retirar su monoplaza a un lugar seguro.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Varios aprovecharon para realizar su primera parada en los pits, entre ellos Russell y Antonelli para cambiar de medios a duros. Ferrari, en tanto, decidió dejar a sus pilotos en pista, una decisión que cambió la carrera.

La bandera verde regresó en la vuelta 14 con Leclerc liderando, seguido por Hamilton a menos de dos segundos, pero lo más preocupante para los de Maranello era que Russell estaba a tan solo diez segundos de la cima habiendo cumplido su parada en los pits, mientras que Antonelli adelantaba a Lindblad para volver al cuarto puesto, con Verstappen ya en el top 6 tras haber arrancado 20°.

La carrera volvió a ser neutralizada en la vuelta 19 con un Virtual Safety Car porque el Cadillac de Valtteri Bottas quedó detenido en el césped a un costado del ingreso al pitlane.

Ferrari volvió a mantener a Leclerc y a Hamilton en pista, mientras que Lindblad y Verstappen –quinto y sexto– entraron a cambiar a neumáticos duros, lo que elevó a Norris, quien había parado en el primer VSC, al quinto puesto.

Checo Pérez también aprovechó para pasar de gomas medias a duras, lo que dejó al mexicano en el 16° lugar, detrás de Colapinto y delante de Stroll.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Apenas una vuelta después regresó la bandera verde, lo que permitió a Verstappen adelantar a Lindblad después de que el sorprendente debutante aguantara al cuatro veces campeón hasta donde pudo.

Al alcanzar la mitad de la carrera, Leclerc lideraba con dos segundos sobre Hamilton, mientras que Russell ya se acercaba a menos de seis segundos del líder, a la vez que Antonelli estaba a una distancia similar de su compañero, con Norris y Verstappen a 30 segundos de la cima.

Leclerc entró a los pits finalmente en la vuelta 26 para cambiar de medios a duros, lo que dejó al monegasco en el cuarto lugar a más de 15 segundos del líder, quien pronto pasó a ser Russell cuando el de Mercedes superó a Hamilton poco antes de que el siete veces campeón también se detuviera en los pits en la vuelta 29.

En la parte baja del clasificador, Colapinto y Pérez caían una vuelta respecto a los líderes mientras ocupaban la 15° y 16° posición respectivamente, solo por delante de los Aston Martin de Lance Stroll –que estaba dos vueltas abajo– y Fernando Alonso, quien volvió a la carrera tras pasar varios giros en el garaje.

En la vuelta 34 llegó el tercer período de Virtual Safety Car de la carrera para retirar una pieza del alerón delantero de Sergio Pérez que había quedado sobre la pista, por lo que la neutralización duró apenas unos segundos.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Con 40 vueltas de carrera completadas, Mercedes controlaba las acciones con Russell al frente seguido por Antonelli a casi siete segundos, mientras el italiano controlaba a Leclerc a nueve segundos de distancia.

Colapinto, con neumáticos duros de más de 30 vueltas, libró una dura batalla con Carlos Sainz para contener al piloto de Williams antes de que este se detuviera en pits para volver al caucho medio. El argentino finalmente fue a pits en la vuelta 49 para cambiar a los blandos en su camino a lo que sería el 14° puesto final, delante de Sainz y de Pérez.

Las vueltas finales pasaron sin cambios en los primeros puestos, con Russell marchando a la victoria seguido por Antonelli a menos de tres segundos, mientras que Leclerc fue tercero, a 15 segundos del ganador y por solo seis décimas sobre Hamilton.

Norris finalizó quinto y Verstappen fue sexto, último en terminar en la misma vuelta del ganador, aunque a 54 segundos.

Oliver Bearman fue séptimo para Haas, seguido de Arvid Lindblad, que logró puntos en su debut con Racing Bulls.

Gabriel Bortoleto fue noveno para el estreno de Audi y Pierre Gasly se llevó el último punto con Alpine en la décima posición.

Colapinto terminó en el 14° lugar, a dos vueltas del ganador, mientras que Checo Pérez fue 16°, tres giros abajo.

Fórmula 1 - GP de Australia - Resultados