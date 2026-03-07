Russell asusta en el final de la FP3 en Australia, con Colapinto 16° y Checo Pérez al fondo

Mercedes tuvo cara y cruz en los minutos finales de la tercera práctica libre de la F1 en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Andrea Kimi Antonelli protagonizó un fuerte choque que destrozó su monoplaza y motivó una bandera roja, mientras que George Russell marcó el mejor tiempo en lo que va del fin de semana cuando la sesión se reinició con apenas un par de minutos por delante.

Russell registró una vuelta de 1m19s053 con la que le sacó 0s616 a Lewis Hamilton y 0s774 a Charles Leclerc, con los pilotos de Ferrari terminando como escoltas del británico.

La cuarta posición quedó en poder de Oscar Piastri, pero el australiano de McLaren se ubicó a un segundo de lo hecho por Russell, mientras que Isack Hadjar superó a Max Verstappen en el duelo interno de Red Bull, que completaron las seis primeras posiciones.

Antonelli terminó séptimo con el tiempo que tenía antes del choque, mientras que Lando Norris apenas fue octavo, a 1s390 de la cima.

Las diez primeras posiciones las completaron Gabriel Bortoleto, de Audi, y Oliver Bearman, de Haas.

Franco Colapinto finalizó en la 16° posición, justo detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, con un registro de 1m21s413. Por su parte, Sergio Pérez se ubicó 20°, pero a cinco segundos, con un tiempo conseguido temprano en la sesión, sin mejorar en el final.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de Australia:

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La tercera y última práctica libre del GP de Australia arrancó con 20 minutos de demora por la necesidad de realizar reparaciones en las barreras de la curva 5 debido a un fuerte accidente durante la carrera de Fórmula 3.

Franco Colapinto fue el primero en salir a la pista del Albert Park al volante de su Alpine A526, seguido de Sergio Pérez en el Cadillac MAC-26. El argentino comenzó con una vuelta de 1m24s222 con neumáticos duros -los C3 de Pirelli- y el mexicano giró en 1m25s722 con los medios, que este fin de semana son los C4.

Lewis Hamilton arrancó con los neumáticos blandos -C5 de Pirelli- y se puso al frente con una serie de vueltas rápidas hasta llegar a 1m20s572. Colapinto mejoró su marca a 1m23s071 y Pérez a 1m24s397 poco antes de que Carlos Sainz se quedara detenido en la entrada del carril de pits al perder potencia en su Williams con motor Mercedes, lo que motivó un Virtual Safety Car.

El piloto español permaneció en el coche durante unos minutos para intentar retomar la marcha, pero no tuvo éxito y tuvo que abandonar el Williams, lo que lo dejó fuera de la tercera práctica y causó una bandera roja.

La bandera verde regresó más de diez minutos después de la detención de Sainz y rápidamente prácticamente todos los pilotos salieron a pista para intentar recuperar el tiempo perdido.

Andrea Kimi Antonelli se colocó al frente con una vuelta de 1m20s234 con neumáticos blandos usados, pero Charles Leclerc primero -con 1m20s271- y Hamilton luego -con 1m20s176- colocaron a Ferrari en un 1-2 parcial, ambos también con un juego de C5 usados.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A 25 minutos del final, el piloto local y el más rápido de la FP2 del viernes, Oscar Piastri, tomó el primer lugar con un tiempo de 1m20s164, con el que relegó a Hamilton por apenas 12 milésimas con blandos nuevos, mientras que Lando Norris era apenas 12° en el orden, a 0s999 de su compañero.

Leclerc luego se colocó al frente con una vuelta de 1m19s827 con blandos usados para alejarse más de tres décimas en lo que hasta entonces era un clasificador apretado en las primeras posiciones, seguido de Piastri, Hamilton, Antonelli, Verstappen y un sorprendente Gabriel Bortoleto.

A 13 minutos de terminar la FP3, Antonelli protagonizó un fuerte accidente a la salida de la curva 2 y provocó una bandera roja que detuvo los simulacros de clasificación que estaban comenzando varios pilotos, entre ellos su compañero George Russell.

El italiano había comenzado su propia vuelta rápida cuando perdió el control del Mercedes al irse apenas ancho en el bordillo interno, con lo que fue a golpear con fuerza contra las defensas a un lado y al otro de la pista. Afortunadamente, Antonelli se bajó por sus propios medios, pero el coche sufrió grandes daños.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La bandera verde regresó con cuatro minutos por delante, lo que provocó un amontonamiento de coches en el pitlane para aprovechar el poco tiempo restante y realizar una última vuelta rápida antes de la clasificación.

Russell se despachó con una gran marca de 1m19s053 para liderar la sesión sobre los Ferrari de Hamilton y Leclerc, que terminaron a seis y siete décimas, respectivamente.

Piastri se ubicó cuarto, a un segundo de diferencia del piloto de Mercedes, con Hajdar delante de Verstappen para completar las seis primeras posiciones.

Colapinto logró un tiempo de 1m21s413 sobre el final para ubicarse 16°, justo detrás de su compañero Pierre Gasly, mientras que Checo Pérez terminó 20° y último entre los pilotos con tiempos al no mejorar su marca en el final.

La actividad del Gran Premio de Australia de F1 continuará con la sesión de clasificación. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.

Fórmula 1 - Gran Premio de Australia - Resultados