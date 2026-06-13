Russell lidera la FP3 de la F1 en Barcelona con Colapinto en el top 15 y Checo Pérez 19°

George Russell finalizó al frente de la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación del Gran Premio de Barcelona, séptima ronda de la temporada 2026 de la F1.

El piloto británico de Mercedes logró un mejor tiempo de 1m15s679 y fue escoltado, a dos décimas, por Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), quienes terminaron separados por apenas 32 milésimas.

Lewis Hamilton fue quinto con el segundo Ferrari, aunque a siete décimas de lo hecho por Russell, al igual que Max Verstappen, sexto con Red Bull.

Kimi Antonelli, líder del campeonato, tuvo problemas con el tráfico en sus intentos finales de vuelta rápida y terminó séptimo, a ocho décimas de su compañero de equipo en Mercedes.

Las diez primeras posiciones las completaron Isack Hadjar (Red Bull), Nico Hulkenberg (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Franco Colapinto finalizó 14° con un mejor tiempo de 1m17s625, una posición y 42 milésimas por detrás de Pierre Gasly, su compañero en Alpine.

Sergio Pérez fue 19° con 1m18s691 para Cadillac en una práctica en la que su compañero, Valtteri Bottas, provocó una bandera roja por un problema en los frenos que lo llevó a salirse de pista y quedar detenido en la grava de la curva 10.

Así se desarrolló la FP3 del GP de Barcelona:

Como es habitual, la tercera práctica tuvo un inicio tranquilo en el que los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas fueron los únicos en salir a la pista cuando el semáforo se puso en verde en el pitlane.

Con 32 grados de temperatura ambiente y 46 sobre el asfalto, el mexicano se puso en marcha con neumáticos medios -los C3 de Pirelli- y una vuelta de 1m20s111 y el finlandés con los blandos -los C4 para el fin de semana catalán-, con 1m19s998.

Franco Colapinto, Alpine, durante laFP3 del GP de Barcelona. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pasados los diez minutos iniciales, Audi se sumó con Nico Hulkenberg y el alemán se colocó al frente con 1m18s477 con la goma media, antes de que la pista comenzara a poblarse al cumplirse los 20 minutos.

Los neumáticos blandos fueron los elegidos por la mayoría y Lando Norris llevó la referencia hasta 1m16s609, con Charles Leclerc quedando a solo 76 milésimas del campeón reinante de la F1.

Los Mercedes se colocaron 1-2 con George Russell marcando el camino tras una vuelta de 1m16s258, dos décimas y media por delante de Kimi Antonelli.

Franco Colapinto arrancó su trabajo con 1m18s586, lo que lo dejaba 15° en el clasificador mientras que Pierre Gasly aún no tenía una referencia en el clasificador.

La sesión fue detenida con bandera roja a 25 minutos del final tras una salida de pista de Bottas que dejó al piloto de Cadillac detenido en la escapatoria de grava de la curva 10. El finlandés reportó que se quedó sin frenos: "Tuve suerte", dijo en la radio.

Los equipos montaron neumáticos blandos nuevos al entrar en los diez minutos finales para realizar los últimos simulacros de clasificación y Russell bajó el mejor tiempo de la práctica hasta 1m15s679, con Piastri y Norris quedándose a dos décimas del británico. Antonelli, por su parte, debía abortar dos veces su intento al encontrarse con tráfico: primero con Lance Stroll y luego con uno de los Haas.

Lelerc consiguió meter a Ferrari en el top 3 con una vuelta de 1m15s922, superando a Norris por tres milésimas, mientras que Hamilton y Verstappen quedaron a siete décimas, con Antonelli en el octavo lugar.

Colapinto lograba mejorar a 1m17s625, pero solo solo le alcanzaba para la 13° posición, a la vez que Gasly abortaba su vuelta y regresaba a los pits. El francés regresó a la pista en los instantes finales y cerró un registro de 1m17s583 para desplazar a Colapinto de la 13° posición.

Por su parte, Checo Pérez alcanzaba una vuelta de 1m18s691 para avanzar al 18° lugar, antes de verse relegado por Alex Albon a la 19° posición final, delante de los dos Aston Martin y de Bottas.