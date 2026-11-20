Crónica de prácticas

Fórmula 1 Las Vegas GP

Russell lidera la FP2 de Las Vegas seguido de Gasly, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 14°

George Russell, con Mercedes, fue el más rápido en una segunda práctica del GP de Las Vegas con pista mojada. Pierre Gasly y Charles Leclerc lo escoltaron, mientras que Franco Colapinto fue noveno y Checo Pérez terminó 14°.

Federico Faturos

Editado: 20 nov 2026, 5:13

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George Russell, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto

Después de una primera práctica afectada por la lluvia al punto de que no se registraron tiempos, el segundo entrenamiento comenzó con menos agua, pero aún con la pista mojada en el Las Vegas Strip Circuit, que presentaba apenas 13 grados sobre el asfalto y 15 grados de temperatura ambiente.

Todavía con neumáticos para lluvia total, Oscar Piastri marcó el primer registro del día con una vuelta de 2m02s786, pero los tiempos fueron bajando rápidamente y, a los diez minutos de la sesión, Charles Leclerc lideraba con 1m58s060.

El propio Leclerc llevó la referencia a 1m54s895 cerca de cumplirse los 20 minutos iniciales, momento en que Lando Norris fue el primero en animarse a los neumáticos intermedios: el campeón del año pasado desplazó al monegasco de la cima al girar en 1m54s615.

Norris continuó mejorando y llegó a 1m50s930 cuando los intermedios comenzaban a ser la elección de la mayoría: Piastri se acomodó segundo, a medio segundo de su compañero y empatado en el tiempo con Leclerc, con 1m51s482 para ambos.

Al entrar en la segunda media hora de la sesión, Checo Pérez —que había hecho una salida con neumáticos de lluvia— y Franco Colapinto finalmente salieron a pista con los intermedios: el mexicano giraba en 1m53s827 para ubicarse 12° y el argentino era 16° con 1m54s713, justo detrás de Pierre Gasly.

Franco Colapinto, Alpine, durante la primera práctica del GP de Las Vegas.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Leclerc saltó a la cima del clasificador con una vuelta de 1m49s166 a 21 minutos de la bandera a cuadros, seguido por Hamilton a 0s096 para un 1-2 parcial de Ferrari. El monegasco incluso avisaba por radio que el cambio a los neumáticos lisos estaba cerca y luego mejoró a 1m48s473.

Colapinto se metió momentáneamente en el top 10 del clasificador con una vuelta de 1m51s849, justo delante de Gasly, a 16 minutos del final, mientras que Pérez quedaba con 1m52s743 un par de posiciones más atrás.

Con las condiciones de la pista mejorando, Colapinto se colocó séptimo con 1m50s827 en su siguiente intento y Pérez tocaba las puertas del top 10: se ubicaba 11° con 1m51s218, apenas detrás de Antonelli.

Hadjar relegó a Leclerc del primer lugar con una vuelta de 1m48s407, pero el de Ferrari le respondió con 1m47s605 y regresó a lo más alto.

Checo Pérez logró un tiempo de 1m50s431 para avanzar a la décima posición, esta vez delante de Colapinto, que giraba en 1m50s767 poco antes de que la sesión fuera detenida con bandera roja por suciedad sobre la pista.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La bandera verde regresó con seis minutos para la bandera a cuadros y los neumáticos intermedios siguieron siendo la elección de todos, ya que, si bien había partes visiblemente secas, otras aún tenían humedad.

Colapinto obtuvo una vuelta de 1m49s229 a dos minutos del cierre para terminar noveno en la sesión, detrás de Antonelli y delante de Alonso.

Hadjar venía en una vuelta con parciales de récord en el final, pero se encontró con Oliver Bearman y perdió todo. Mejor suerte tuvo Russell, que logró un tiempo de 1m47s272 sobre la bandera a cuadros para quedarse con el primer lugar.

Gasly fue el último en cerrar una vuelta rápida y lo hizo en gran forma al girar en 1m47s343 para terminar segundo en la FP2, a 0s071 de lo conseguido por Russell.

Leclerc finalizó tercero y Hadjar debió conformarse con la cuarta posición, seguido de Piastri, Hamilton y Norris.

Max Verstappen, el piloto que menos giró en la sesión, con apenas ocho vueltas, finalizó 13°.

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Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson RB

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad RB

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 Ver los resultados completos

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