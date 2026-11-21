Crónica de prácticas

Fórmula 1 Las Vegas GP

Russell aplasta en la FP3 del GP de Las Vegas, Colapinto se mete en el top 5 y Checo Pérez es 19°

George Russell, con Mercedes, fue el más rápido en la última práctica libre del GP de Las Vegas, por casi un segundo sobre Kimi Antonelli, segundo. Franco Colapinto finalizó quinto y Checo Pérez fue 19°.

Federico Faturos

Editado: 21 nov 2026, 3:43

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George Russell, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Después de un jueves marcado por el mal tiempo, los pilotos de Fórmula 1 finalmente pudieron tener pista seca para el tercer entrenamiento libre en el Gran Premio de Las Vegas antes de la clasificación.

George Russell, que había sido el más veloz el en la FP2 con pista mojada, lideró los tiempos también en la FP3 y por amplio margen, ya que su vuelta de 1m34s041 le sacó casi un segundo a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, que fue segundo a 0s911.

Lando Norris, de McLaren, terminó tercero a 0s974 de Russell y Charles Leclerc fue cuarto para Ferrari a 1s150.

Franco Colapinto se lució al obtener un tiempo de 1m35s198 sobre el final de la práctica para meterse en la quinta posición, a solo siete milésimas de Leclerc y delante de Max Verstappen.

Liam Lawson fue séptimo para Racing Bulls y Lewis Hamilton finalizó octavo con su Ferrari, seguido de Pierre Gasly y de Arvid Lindblad en las diez primeras posiciones.

Checo Pérez firmó el 19° mejor tiempo con 1m37s132 al volante de su Cadillac.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de Las Vegas:

Max Verstappen fue el primero en la fila para salir a la pista cuando el semáforo se puso en verde, seguido de Franco Colapinto, en un arranque en el que todos se apresuraron a comenzar a girar luego de la lluvia del jueves.

Colapinto adelantó a Verstappen al comenzar la vuelta rápida, pero el neerlandés le devolvió la gentileza en la curva 5, en un inicio en el que parecía que ambos estaban luchando en carrera.

Verstappen marcó la primera vuelta de la sesión con 1m45s062 con neumáticos blandos, y Colapinto arrancó con 1m45s432 con los medios, pero, pasados los diez minutos iniciales, la referencia ya era de 1m36s812, también cortesía del piloto de Red Bull.

Colapinto mejoraba a 1m39s404 y luego a 1m39s062 para meterse momentáneamente en el top 10, pero lejos de lo que lograba su compañero, Pierre Gasly, que giraba en 1m37s773 y era cuarto, aunque con la goma blanda en su Alpine.

Por su parte, los Cadillac se mostraban lejos del ritmo, con Checo Pérez cerrando una vuelta de 1m41s434, medio segundo por delante de Valtteri Bottas, ambos cerrando el clasificador.

Con 15 minutos disputados, Red Bull lograba el 1-2: Verstappen lideraba los tiempos con 1m36s147, seguido por Hadjar a 0s363, mientras que los seguían los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, pero a un segundo de diferencia.

Pérez mejoró a 1m40s885 con los neumáticos medios, con lo que se colocaba 20°, superando al Haas del novato Rafa Camara. Bottas, con los blandos, se quedaba en 1m41s117.

Gasly se metía en la tercera posición al llegar a los 20 minutos con un registro de 1m36s658, y Colapinto tocaba la puerta del top 10 con un registro de 1m38s127 antes de cerrar su primer stint luego de 12 vueltas.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, en la FP3 del GP de Las Vegas.

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Colapinto calzó los neumáticos blandos al entrar en la segunda media hora de la práctica 3 y logró un tiempo de 1m37s552, con lo que avanzó de 14° a 11° en el clasificador. Luego giró en 1m36s443 para tomar el noveno lugar.

Russell bajó la referencia de la sesión a 1m35s124 con su Mercedes, y Leclerc quedaba a 0s346 en la segunda posición, pero con la goma media en el caso del piloto de Ferrari. Verstappen, por su parte, se iba largo en las curvas 5 y 12, y Antonelli quedaba a 0s840 de su compañero de equipo.

Por su parte, Checo Pérez alcanzaba una vuelta de 1m38s595 con la goma blanda para acercarse a 3s471 de la cima en la 20° posición, delante de Oliver Bearman y de Bottas. En su siguiente intento, el mexicano mejoró a 1m37s585 y se colocó 16°.

Russell mejoró su marca a 1m34s805 al entrar en los 20 minutos finales de la sesión y Antonelli se colocaba segundo para un 1-2 de Mercedes, pero todavía lejos del británico, ya que seis décimas los separaban.

Con las bajas temperaturas en Las Vegas, los blandos permiten varias vueltas rápidas —con una de enfriamiento entre medio— y Colapinto también aprovechó para bajar su referencia personal a 1m36s382 y volver al top 10.

Al entrar en los 15 minutos finales, Norris cerró una vuelta de 1m35s118 con neumáticos medios para avanzar al segundo lugar, a tres décimas de Russell.

Lawson avanzó de séptimo a tercero en el clasificador con un tiempo de 1m35s402 en su Racing Bulls a nueve minutos de la bandera a cuadros, pero Antonelli lo relegaría con 1m35s131.

A cinco minutos del final, Colapinto alcanzó una vuelta de 1m35s936 para pasar de 12° a noveno en el clasificador, mientras que Gasly giraba en 1m35s464 para colocarse sexto.

Después de correr contra Verstappen como si estuviesen en carrera, llegando ambos a tocarse en la curva 14, Russell llevó la referencia de la práctica a 1m34s306, alejándose a siete décimas de Norris, que giraba en 1m35s015.

No conforme con eso, el británico mejoró nuevamente a 1m34s041 sobre la bandera a cuadros para sacarle nueve décimas a Antonelli, que quedaba segundo con 1m34s952.

Norris terminó tercero, seguido de Leclerc, mientras que Colapinto avanzó de 12° a quinto sobre el final de la sesión al obtener un tiempo de 1m35s198 que lo dejó quinto en el clasificador, delante de Verstappen.

Las diez primeras posiciones las completaron Lawson, Hamilton, Gasly y Lindblad.

Checo Pérez finalizó 19° con un mejor tiempo de 1m37s132, a 3s091 de la cima y delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll y de Bottas.

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - 3° Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 30

1'34.041

S 237.381 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 29

+0.911

1'34.952

0.911 S 235.104 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 28

+0.974

1'35.015

0.063 S 234.948 4

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 31

+1.150

1'35.191

0.176 S 234.513 5

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 29

+1.157

1'35.198

0.007 S 234.496 6

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 24

+1.309

1'35.350

0.152 S 234.122 7

L. Lawson RB

30 RB Red Bull 31

+1.361

1'35.402

0.052 S 233.995 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 30

+1.393

1'35.434

0.032 S 233.916 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 30

+1.402

1'35.443

0.009 S 233.894 10

A. Lindblad RB

41 RB Red Bull 32

+1.409

1'35.450

0.007 S 233.877 11

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 29

+1.452

1'35.493

0.043 S 233.772 12

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 29

+1.763

1'35.804

0.311 S 233.013 13

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 29

+1.945

1'35.986

0.182 S 232.571 14

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 22

+2.350

1'36.391

0.405 S 231.594 15

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 29

+2.405

1'36.446

0.055 S 231.462 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 29

+2.706

1'36.747

0.301 S 230.742 17

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 30

+2.897

1'36.938

0.191 S 230.287 18

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 30

+2.971

1'37.012

0.074 S 230.111 19

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 28

+3.091

1'37.132

0.120 S 229.827 20

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 29

+3.208

1'37.249

0.117 S 229.550 21

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 28

+3.640

1'37.681

0.432 S 228.535 22

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 27

+3.655

1'37.696

0.015 S 228.500 Ver los resultados completos

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