La Fórmula 1 puso en marcha este viernes la última jornada de su primera semana de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin y Mercedes tomó la delantera de la mano de Russell.

El piloto británico marcó un mejor registro de 1m33s918, lo mejor visto hasta ahora en la pista de Sakhir, y también fue de los que más vueltas completó con un total de 78 giros, solo superado por las 84 de Liam Lawson con el Racing Bulls.

La segunda posición quedó en manos de Lewis Hamilton, con Ferrari, a unas tres décimas tras alcanzar una mejor marca personal de 1m34s209 al cabo de 69 vueltas con el SF-26.

Max Verstappen, quien regresó al volante del RB22 tras sus explosivas declaraciones del jueves sobre los nuevos coches de la F1, se ubicó tercero, aunque a dos segundos de la referencia, ya que su mejor vuelta fue de 1m35s972.

Oliver Bearman, quien se destacó ayer al terminar tercero, volvió a mostrarse en los primeros lugares con el Haas VF-26 al finalizar cuarto la mañana, delante de Oscar Piastri, que fue quinto con el McLaren MCL40, a casi dos segundos y medio de la cima.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto, nuevamente en acción tras ausentarse el jueves mientras Pierre Gasly completaba la segunda jornada para Alpine, tuvo una productiva mañana en la que finalizó sexto en el clasificador con una mejor vuelta de 1m36s874, aunque lo más importante para él fue que logró completar 64 vueltas después de ver limitado su tiempo en pista el miércoles. El argentino continuará al volante del A526 durante la sesión de la tarde.

Ya a más de tres segundos de lo hecho por Russell se ubicó Carlos Sainz Jr. con el Williams, seguido de Lawson y Gabriel Bortoleto (Audi), mientras que Lance Stroll fue décimo a cuatro segundos y medio de la punta, irónicamente la diferencia que el propio canadiense señaló que tiene Aston Martin.

Cadillac tuvo a Valtteri Bottas en pista esta mañana, pero el finlandés fue el que menos vueltas dio con apenas 37 giros. El equipo volvió a causar una bandera roja —como sucedió el jueves— y le tomó dos horas devolver el coche a la pista. Sergio Pérez tomará la conducción para la sesión vespertina.

Fórmula 1 - Test Bahréin 1 - Tiempos Mañana Viernes

Pos. PILOTo equipo vueltas tiempo 1 Russell Mercedes 78 1'33"918 2 Hamilton Ferrari 69 1'34"209 3 Verstappen Red Bull 61 1'35"341 4 Bearman Haas 70 1'35"972 5 Piastri McLaren 73 1'36"390 6 Colapinto Alpine 64 1'36"874 7 Sainz Williams 68 1'37"186 8 Lawson Racing Bulls 84 1'37"238 9 Bortoleto Audi 60 1'37"536 10 Stroll Aston Martin 54 1'38"423 11 Bottas Cadillac 37 1'38"772