Russell lidera el miércoles de la F1 2026 en Bahréin con Colapinto en el top 10

George Russell posee ahora el mejor tiempo de lo que va de los entrenamientos de pretemporada de la Formula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin.

El piloto de Mercedes reemplazó a Andrea Kimi Antonelli en el W17 para la sesión vespertina y marcó un mejor registro de 1m33s459 con neumáticos C3 de Pirelli -los más utilizados a lo largo del día- a falta de poco más de media hora para el final de la jornada.

El tiempo de Russell le permitió mejorar en 0s210 la marca con la que su propio compañero de equipo había terminado como el más veloz de la pretemporada hasta ahora en Bahréin el viernes pasado.

Además de liderar el clasificador, Mercedes también fue el equipo que más vueltas completó a lo largo del día, con un total de 145 giros entre sus dos pilotos.

Oscar Piastri finalizó el día en el segundo lugar para McLaren a tan solo diez milésimas de lo conseguido por Russell, mientras que Charles Leclerc, el más rápido en la sesión matutina, fue tercero con el Ferrari SF-26, a 0s280.

Franco Colapinto, Alpine, en acción este miércoles en Bahréin. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lando Norris fue cuarto, delante de Antonelli y de Isack Hadjar en un día difícil para Red Bull, ya que el francés solo pudo dar 13 vueltas en la mañana y luego alcanzó 53 en la tarde para un total de 66, una cuenta discreta para la escudería de Milton Keynes. Max Verstappen debía tomar la conducción para la tarde, pero el equipo cambió los planes para permitirle más tiempo a Hadjar en el RB22.

Lewis Hamilton, quien por su parte pasó una hora y media de la sesión vespertina en el garaje por un problema no especificado en el Ferrari y solo dio 44 vueltas, cerró la jornada séptimo, delante del Williams de Carlos Sainz como el mejor después de los cuatro equipos top, aunque con una diferencia de más de un segundo y medio.

Franco Colapinto, quien salió a pista por la tarde, marcó el noveno mejor tiempo para Alpine con una vuelta de 1m35s254 que lo dejó a 1s795 de la cima y nueve milésimas por delante del Audi de Gabriel Bortoleto, que completó los diez primeros lugares.

El piloto argentino dio un total de 60 vueltas para sumar a las 61 de Pierre Gasly durante la mañana, en lo que fue una buena jornada de kilometraje para Alpine.

Aston Martin, que tuvo problemas en la unidad de potencia durante la mañana, volvió a perder tiempo en pista por la tarde. Cuando Lance Stroll finalmente puso en marcha, provocó una bandera roja al hacer un trompo y quedar detenido en la grava de la curva 10 tras sufrir lo que pareció más un fallo técnico que un error de conducción. El equipo perdió otra hora y media, por lo que el AMR26 completó solo 54 vueltas hoy, menos que cualquier otra escudería. En el lado positivo, Aston mejoró en más de dos segundos respecto a la semana pasada, pasando de 1m38s165 a 1m35s974.

Por su parte, Cadillac tuvo su jornada más difícil en lo que va de la pretemporada. Sergio Pérez apenas pudo dar 24 vueltas durante la mañana, mientras que Valtteri Bottas dio 35 por la tarde, en un miércoles donde ambos terminaron en las últimas posiciones del clasificador.

La semana de pruebas de la F1 en Bahréin continuará el jueves, donde Colapinto tendrá todo el día para conducir el Alpine, mientras que Checo Pérez está asignado para estar al volante del Cadillac en la tarde.

Fórmula 1 - Test Bahréin II - Tiempos Miércoles

Pos. piloto Coche / motor Tiempo dif. vueltas 1 George Russell Mercedes 1'33.459 76 2 Oscar Piastri McLaren / Mercedes 1'33.469 0.010 70 3 Charles Leclerc Ferrari 1'33.739 0.280 70 4 Lando Norris McLaren / Mercedes 1'34.052 0.593 54 5 Kimi Antonelli Mercedes 1'34.158 0.699 69 6 Isack Hadjar Red Bull / Red Bull Ford 1'34.260 0.801 66 7 Lewis Hamilton Ferrari 1'34.299 0.840 44 8 Carlos Sainz Williams / Mercedes 1'35.113 1.654 55 9 Franco Colapinto Alpine / Mercedes 1'35.254 1.795 60 10 Gabriel Bortoleto Audi 1'35.263 1.804 71 11 Alexander Albon Williams / Mercedes 1'35.690 2.231 55 12 Liam Lawson Racing Bulls / Red Bull Ford 1'35.753 2.294 61 13 Oliver Bearman Haas / Ferrari 1'35.778 2.319 42 14 Pierre Gasly Alpine / Mercedes 1'35.898 2.439 61 15 Lance Stroll Aston Martin / Honda 1'35.974 2.515 26 16 Esteban Ocon Haas / Ferrari 1'36.418 2.959 65 17 Fernando Alonso Aston Martin / Honda 1'36.536 3.077 28 18 Nico Hulkenberg Audi 1'36.741 3.282 49 19 Arvid Lindblad Racing Bulls / Red Bull Ford 1'36.769 3.310 75 20 Valtteri Bottas Cadillac / Ferrari 1'36.798 3.339 35 21 Sergio Perez Cadillac / Ferrari 1'38.191 4.732 24