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Fórmula 1 Las Vegas GP

Russell lidera un viernes poco útil en Las Vegas de cara a un sábado de incógnita

La lluvia y las temperaturas muy bajas condicionaron los entrenamientos libres en Las Vegas. Russell terminó por delante de todos, pero es el propio piloto de Mercedes quien relativiza el resultado, señalando a McLaren y Ferrari como referencias. La FP3, por tanto, será fundamental para preparar la clasificación.

Roberto Chinchero

Publicado: 20 nov 2026, 7:44

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Es muy probable que las dos horas de entrenamientos libres disputadas en el circuito de Las Vegas estén destinadas a archivarse sin dejar indicaciones particularmente significativas. La lluvia y las temperaturas muy bajas han cancelado de hecho el programa de trabajo previsto por los equipos, obligando a todos a aplazar al sábado las evaluaciones más importantes de cara a la clasificación y la carrera.

La actividad en pista se limitó sustancialmente a la segunda sesión, ya que en la FP1 la cantidad de agua presente en el trazado hizo imposible rodar incluso con neumáticos full-wet. Para complicar aún más el panorama estuvieron las temperaturas: 12 grados la ambiental, apenas 14 la del asfalto. Condiciones que hicieron extremadamente difícil llevar los neumáticos a la ventana correcta de funcionamiento.

Para favorecer el calentamiento de los neumáticos de lluvia, Pirelli autorizó a los equipos a aumentar la temperatura de las mantas térmicas de 40 a 60 grados, durante un período máximo de dos horas. Una medida extraordinaria que contribuyó a hacer posible la actividad en la FP2, durante la cual los pilotos lograron pasar a los intermedios después de aproximadamente media hora.

Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Manuel Eletto

Russell primero, pero él mismo señala a McLaren y Ferrari

La clasificación final situó a George Russell por delante de todos, un resultado que el piloto de Mercedes invitó, sin embargo, a interpretar con cautela. El británico explicó que su mejor tiempo llegó en una fase particularmente favorable de la evolución de la pista, mientras que algunos de los rivales más competitivos no tuvieron la misma oportunidad.

“Realistamente, creo que hoy probablemente no éramos los más rápidos. McLaren se mostró excepcionalmente rápida y también Charles, por momentos, fue muy veloz. Nosotros logramos completar la vuelta en el momento en que la pista estaba más seca, mientras que Norris no rodó”.

Una admisión interesante, sobre todo porque Russell también destacó una diferencia respecto a las prestaciones mostradas recientemente por Mercedes en mojado. “La semana pasada, también en mojado, éramos muy competitivos, mientras que hoy tanto Kimi como yo estuvimos menos incisivos”.

La sensación es que los valores surgidos en la FP2 estuvieron influidos sobre todo por el momento en que cada piloto completó su vuelta rápida. Con una pista en continua evolución, la comparación cronométrica perdió buena parte de su significado.

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La incógnita es el graining: una FP3 para preparar todo el fin de semana

El principal problema para los equipos no se refiere solo a la preparación de la clasificación. La falta de pruebas en seco impidió recopilar información sobre el comportamiento de los neumáticos en configuración de carrera, un aspecto particularmente delicado en el circuito de Las Vegas.

“Mañana será una jornada muy intensa" – confirmó Russell – "saldremos a pista desde el principio, intentando completar una tanda larga. Nadie sabe bien cómo se comportarán los neumáticos en términos de graining de cara al domingo. El año pasado bastó una sola parada, pero el año anterior el graining fue un factor determinante, haciendo necesarias dos paradas”.

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El riesgo es que los equipos lleguen a la carrera con información incompleta sobre la degradación y la duración de los compuestos. Las bajas temperaturas, combinadas con las características del trazado urbano, hacen particularmente delicada la gestión de la superficie de los neumáticos, sobre todo en las primeras fases de los stints. “Aún hay interrogantes a los que buscamos respuesta" – añadió Russell – "pero probablemente no tendremos certezas hasta el día de la carrera”.

La FP3 asumirá por tanto una importancia inusual. En una sola hora los equipos deberán verificar el comportamiento de los monoplazas con neumáticos slick, evaluar el equilibrio, preparar la vuelta de clasificación e intentar completar al menos una simulación con una cantidad de combustible significativa.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

McLaren rápida, pero Piastri deberá cumplir diez posiciones

Entre los equipos que dejaron entrever señales alentadoras está McLaren. Oscar Piastri terminó quinto, mientras que Lando Norris se clasificó séptimo, pero las indicaciones recopiladas por Mercedes sugieren que el potencial del MCL40 podría ser superior a lo que refleja la clasificación.

Para Piastri, la FP2 también fue importante para verificar el funcionamiento del nuevo motor de combustión interna y del turbo, sustituidos de cara al fin de semana. Una intervención que conllevará una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida.

“Fue útil rodar en la FP2 con el nuevo motor de combustión interna y el turbo, para recopilar la mayor cantidad de información posible. Las primeras vueltas con los intermedios fueron complicadas, pero el coche se volvió mucho más manejable con la mejora de las condiciones y la aparición de una trazada más seca”.

El piloto australiano aseguró que la penalización no modificará el enfoque del fin de semana, mientras que Norris subrayó que la FP3 también será importante para probar algunas novedades técnicas. “Es un circuito con poco grip y temperaturas bajas, condiciones que la lluvia ha hecho aún más difíciles. Mañana tendremos trabajo importante que realizar, sobre todo para probar algunos componentes nuevos y prepararnos para la clasificación en seco”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull, Verstappen casi parado. Hadjar más satisfecho

Entre los pilotos que menos rodaron está Max Verstappen. Red Bull había decidido inicialmente no utilizar los neumáticos full-wet en el monoplaza del neerlandés, prefiriendo esperar condiciones mejores. Cuando llegó el momento de montar los intermedios, una bandera roja redujo aún más el tiempo disponible.

“Fue una jornada bastante improductiva a causa del tiempo" – comentó Verstappen – "completamos solo un par de vueltas para entender el comportamiento del coche e identificar algunas áreas en las que concentrarnos mañana”.

El director técnico Pierre Waché confirmó que el cuatro veces campeón del mundo no estaba satisfecho con el equilibrio del monoplaza. “Max tuvo dificultades con el equilibrio, así que tenemos trabajo que hacer durante la noche. Isack, en cambio, está bastante satisfecho con el coche. En estas condiciones, tener un coche en el que se pueda confiar es importante, y ese es el aspecto más positivo de la jornada”.

Hadjar confirmó las buenas sensaciones, explicando que se encontró cómodo sobre todo en la segunda sesión, cuando las condiciones permitieron utilizar los intermedios. El francés también adelantó que probará en la FP3 una pequeña actualización técnica, cuya aportación prestacional debería ser inferior a una décima de segundo.

Waché subrayó finalmente otro elemento que hará particularmente interesante la jornada del sábado: varios equipos llevaron actualizaciones a Las Vegas, pero las condiciones del jueves impidieron evaluar su contribución real.

El resultado es un fin de semana que, desde el punto de vista técnico, aún debe comenzar. La FP3 será una carrera contra el reloj, con programas de trabajo inevitablemente comprimidos y una incógnita que podría acompañar a los equipos hasta el domingo: el comportamiento de los neumáticos en seco. En un escenario así, la capacidad de adaptación podría contar más que las indicaciones recopiladas hasta ahora.

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