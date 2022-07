Russell pide tener "mente abierta" para mejorar las reglas en F1

Cargar reproductor de audio

Desde que Niels Wittich y Eduardo Freitas tomaron el relevo de Michael Masi a principios de este año, ha habido una serie de polémicas sobre el reglamento y su aplicación, lo que ha provocado cierta tensión en las habituales reuniones informativas de los pilotos del viernes.

Ante esa situación, Russell sugirió que tanto los funcionarios como los pilotos deberían tener una mente más abierta, ya que los problemas "pueden estar en el propio reglamento".

"La sensación es que están haciendo un buen trabajo al apegarse a lo que dice exactamente en palabras el reglamento", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre los directores de carrera. Pero a veces, como hemos dicho, las cosas tienen que evolucionar".

"Y creo que necesitamos un poco más de apertura de mente entre todos, no solo el director de carrera, sino que tenemos que trabajar juntos en esto. El hecho de que haya un reglamento, no significa que sea el reglamento correcto".

"Por ejemplo, en mi incidente con 'Checo' Pérez en Austria, si miramos las reglas, yo me equivoqué y merecí la sanción. Pero hasta que no me pasó por fuera y giró no supe que iba a sufrir subviraje y me iba a ir contra él, así que no había nada que pudiera hacer".

"Y las carreras son un deporte muy dinámico. No quiero decir que miren caso por caso, pero no es tan simple como decir que 'esto es lo que dice en el reglamento, y esto es a lo que nos vamos a apegar".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ampliando el problema recurrente de los límites de la pista, Russell sugirió que en algunas pistas es difícil para los pilotos juzgar hasta dónde pueden llegar. "Todo tiene que evolucionar. Para mí, tienes que ir a la causa raíz del problema, y la raíz son los circuitos".

"No se puede permitir que los pilotos vayan a lo loco y hagan lo que quieran. Pero cuando vas a Austria, y ves que esos bordillos son tan planos, ¿tienes que respetar una línea blanca cuando el coche va cargado y lanzado y no la ves?".

"Entonces, sí, no sé lo que me depara el futuro. Va a ser otro fin de semana difícil este de Francia. Mientras todos estemos en la misma página, no hay problema. Creo que estamos trabajando colectivamente".

Cuando se le preguntó si compararía el enfoque que quiere con un árbitro de fútbol, dijo: "Bueno, no necesariamente lo compararía con el fútbol, pero cada caso es diferente. En el fútbol no se puede decir si un jugador ataca de esta manera determinada, va a recibir una tarjeta amarilla, porque cada uno es diferente".

"Y ahí tratan de tener una directriz como tal, pero no necesariamente es blanco y negro, puedes abordar así o puedes no abordar así. Y al final, eso es lo que tenemos que llevar adelante en la competición. Es difícil, es muy difícil, pero estoy seguro de que con el tiempo llegaremos a un punto de vista más unificado", concluyó Russell.