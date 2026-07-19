"No tengo palabras": George Russell, molesto con el motor de su Mercedes

La decepcionante y horrible temporada de George Russell continúa: el piloto de Mercedes se quedó varado en la grava ya en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica tras una colisión con el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, lo que le obliga a sumar ya su tercer resultado nulo de este año.

Sin embargo, la colisión ni siquiera es lo que más molesta a Russell: lo que le enfadó especialmente fue, una vez más, la pérdida de potencia de su motor Mercedes. "Jodidamente inaceptable", exclamó por la radio del equipo poco después del abandono.

¿Qué quería decir exactamente con eso? "Hice una buena salida, tomé la primera curva de forma excelente y me coloqué justo detrás de Verstappen. Pero, por alguna razón, la batería decidió no recargarse en la curva 1", añade el piloto de Mercedes refiriéndose a su verdadero problema.

"Así que pasé por la primera curva, la batería no se cargaba y salí de ella con un nivel de carga de solo el 35 por ciento". Por eso, Russell también tuvo problemas con el turbo: "El turbo no regulaba correctamente, por lo que me faltaba potencia", explica.

"Llegué al punto más alto de Eau Rouge con un 0 % de carga de batería. Sinceramente, fue peligroso. Me adelantaron tres coches", relata el piloto de 28 años. En comparación con la competencia, simplemente le faltaba potencia, por lo que de repente redujo la velocidad en la recta de Kemmel.

"Tenía la sensación de estar en una buena posición y de luchar por el liderato. Y de repente, se acabó la energía y todo se esfumó", explica Russell, que poco después chocó con Hamilton. "En realidad, ni siquiera debería haberme visto en esa situación. Eso es lo que más me molesta".

Russell considera la colisión con Hamilton un accidente de carrera

En última instancia, Russell calificó el choque con el piloto de Ferrari como un accidente de carrera. "Quizá yo podría haberme abierto un poco más, quizá él podría haber frenado un poco más fuerte", añade. "No lo hizo a propósito. Es cierto que tuvo más culpa que yo, pero no hizo nada imprudente".

Sin embargo, a diferencia de Russell, los comisarios deportivos determinaron que el campeón mundial con más títulos era el único responsable del accidente. "El coche se me metió por delante. Yo iba justo detrás de otro coche, por lo que no tenía agarre en el eje delantero", intentó justificarse Hamilton por radio.

Sin éxito: al británico le impusieron una penalización de cinco segundos, que tuvo que cumplir antes de su parada en boxes. Aunque la pérdida de tiempo en sí fue limitada, ya que Hamilton pudo realizar la parada durante una fase de coche de seguridad virtual, al salir chocó inmediatamente contra un mecánico, lo que le costó de nuevo unos segundos valiosos.

"Cada día algo nuevo": Russell critica a Mercedes

Para Russell, al fin y al cabo, todo esto no tiene importancia: debido al amargo abandono en Bélgica, el piloto de Mercedes vuelve a perder terreno valioso frente a su compañero de equipo Antonelli en la lucha interna. "No sé qué decir", resumió el británico frustrado en Sky. "Me faltan las palabras, es simplemente..."

Curiosidad: ya el sábado, Russell tuvo que lidiar con una pérdida de potencia, un problema que, según el jefe de equipo Toto Wolff, se había solucionado durante la noche. "Definitivamente hemos detectado algo en el motor que le ha hecho consumir más energía que en todos los demás motores de Mercedes", declaró el austriaco a Sky antes de la carrera. "Y esperemos que ahora esté mejor".

Sin embargo, solo unos minutos después, el piloto de Mercedes se vio literalmente devorado en la recta de Kemmel. "Esta vez es algo completamente diferente", constató el piloto de 28 años, que apenas pudo contenerse a la hora de criticar su monoplaza: "Cada día hay [algo nuevo]".

"Agradezco que todos estén trabajando duro para resolver el problema, pero aquí estoy, en la vuelta 5 de la carrera". La frustración es profunda, ya que en Canadá Russell ya se había visto obligado a abandonar prematuramente debido a un fallo técnico en su Mercedes W17.

Como único consuelo, a lo sumo, queda que Antonelli también se ha visto afectado esta temporada por varios problemas de fiabilidad. " Ya me he vuelto insensible ante la decepción", aclara Russell para terminar. "Cuando algo así ocurre constantemente, simplemente te acostumbras".