Russell, sobre el odio en las redes: "La primera reacción siempre es negativa"

Las redes sociales y la Fórmula 1 están íntimamente entrelazadas desde hace varios años. Liberty Media las aprovecha al máximo para hacer el deporte atractivo a los aficionados y casi todos los pilotos están también en uno o más canales.

Aunque es una buena manera de involucrar a los aficionados, también tiene sus aspectos negativos. Por ejemplo, George Russell fue el blanco de muchos mensajes de odio de "fans" de su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, a principios de este año.

"Me gusta ver todos los memes y bromas, cualquier cosa positiva es divertida. Pero también tiene su lado negativo. Hay tanto odio y negatividad. Es casi imposible no verlo. Por eso también borré todas mis cuentas durante mucho tiempo", explicó Russell en un encuentro con Motorsport.com y otros medios seleccionados. "Ahora gestiono mis cuentas junto con mi equipo, pero he desactivado todas las notificaciones. Lo único que hago es reenviar mis contenidos".

Especialmente en los comentarios bajo los posts, las cosas a veces se van de tono.

"La primera reacción que ves siempre es negativa. Instagram, por ejemplo, muestra el comentario con más likes. No importa de qué se trate, pero alrededor del 50% de esos comentarios son negativos. Me cuesta entenderlo. Ya se ve a gente -actores, músicos y futbolistas- que se toman un descanso de las redes sociales por problemas mentales", dice Russell. "Si tú mismo no estás en una situación así, no sabes lo despiadada que puede llegar a ser la negatividad".

El piloto de Mercedes cree que es una pena que la negatividad predomine en los canales de las redes sociales.

"Es una pena que no pueda ver muchas de todas las cosas (bonitas), pero al mismo tiempo es cierto que una vez que buscas la negatividad, entonces la ves más a menudo", explica el piloto.

Russell está lo menos posible en las redes sociales. Sólo después de los fines de semana de carreras le gusta a veces abrir las aplicaciones: "Entonces voy al Instagram de la F1 para ver qué vídeos han colgado y si me he perdido algo", finalizó el piloto de Mercedes.