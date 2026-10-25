Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Russell pide replantear coches tan bajos y rígidos por los baches de COTA

George Russell cree que la Fórmula 1 debe reconsiderar lo bajos y rígidos que ruedan actualmente sus monoplazas

Alex Harrington

Publicado: 25 oct 2026, 0:44

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George Russell, Mercedes

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

El piloto de Mercedes George Russell afronta mañana un Gran Premio de Estados Unidos complicado, ya que una clasificación decepcionante significa que saldrá sexto. Mientras su compañero de equipo y líder del campeonato Kimi Antonelli sale desde la pole, el británico sostiene que la F1 quizá tenga que replantearse cuán bajos y rígidos ruedan los coches tras las críticas a los baches en el Circuito de Las Américas.

Max Verstappen de Red Bull fue el primero en presentar quejas el jueves antes del fin de semana de carrera, describiendo los baches como "inaceptables" y "fuera de control". Russell respaldó al neerlandés, pero, tras su mal sábado, añadió que cree que los coches son igualmente parte del problema.

“Sí, quiero decir que sin duda está bastante mal," dijo sobre la superficie de la pista. "Pero siempre es un desafío cuando te ves obligado a llevar el coche tan bajo y tan rígido. Si podemos conseguirlo en los circuitos, entonces quizá tengamos que pensar en cómo nos permiten llevar los coches en una zona más sensata.”

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El jueves, Russell pidió que los circuitos de F1 se reasfalten “cada par de años”, señalando que los coches ruedan a solo “10mm” del suelo al final de la recta.

El presidente de COTA, Bobby Epstein, ha admitido que el hundimiento en la curva 1 “no es aceptable en mi opinión”, pero dijo a ESPN que no hay “una solución fácil”. Oscar Piastri de McLaren lo comparó con “un salto de motocross” después de que la clasificación lo viera terminar séptimo.

El sábado del piloto de Mercedes no salió según lo previsto. Se quedó a 0.441 segundos de Antonelli, y dijo que simplemente no logró completar una vuelta buena en la Q3.

“Creo que por mi parte fueron dos malas vueltas en la Q3. Así de simple, ¿sabes? Me sentía muy bien en el sector uno. Me sentía bien, pero luego en baja velocidad estaba sufriendo y simplemente no conseguí armarlo en la Q3.”

Un error en su primer intento resultó costoso.

"Fue solo un deslizamiento en la curva 12 y luego fue una bola de nieve. Lo perdí todo en el sector tres. Y sí, así de simple.”

Lando Norris dijo que el viento era el peor que había sentido, pero Russell afirmó que la nubosidad también marcó una gran diferencia.

“Sí, quiero decir que la nubosidad también estaba teniendo bastante impacto, así que no creo que nadie mejorara en esa última vuelta porque salió el sol, pero por desgracia mi primera vuelta no fue lo bastante buena.”

Preguntado por qué las nubes marcaban tanta diferencia, respondió: “Bueno, simplemente para todos, la temperatura de la pista sube un par de grados y cuando llegas al sector tres, eso supone una gran diferencia para los neumáticos y para estar o no en la ventana.”

El sexto puesto deja a Russell con trabajo por hacer. Antonelli puede asegurar el título el domingo si gana, con Russell terminando noveno o peor y Lewis Hamilton quinto o peor.

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