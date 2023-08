Russell propone un cambio para las rondas sprint de la F1

Actualmente, los coches entran en lo que se conoce como condición de parc ferme tras la primera sesión del viernes, por lo que tienen que disputar tanto las sesiones de clasificación como la carrera sprint y el evento principal con la misma configuración, a menos que los equipos opten por hacer cambios que obliguen al piloto a salir desde el pitlane.

En Spa, Russell y su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, utilizaron diferentes niveles de carga aerodinámica desde el principio del fin de semana.

Con el mal tiempo comprometiendo aún más la carrera del viernes, mantuvieron sus opciones iniciales, mientras que en el transcurso de un fin de semana normal de Gran Premio, probablemente habrían convergido.

"Puede ser todo un reto", dijo Russell sobre el formato actual. "Todavía no me gusta el hecho de que no se te permita cambiar la configuración del coche después de la FP1. Creo que crea una incógnita para el deporte, lo que puede ser emocionante".

"Pero es como darle a un tenista su raqueta una hora antes de la final de Wimbledon y decirle simplemente esto es lo que tienes, acéptalo y ponte a ello. Y sin entrenamiento previo".

"Así no funcionan otros deportes. Entiendo por qué lo hacemos nosotros. Pero estaría bien hacer algunos cambios en un momento determinado del fin de semana".

Mientras tanto, Russell dio la bienvenida a las vacaciones de verano de agosto de la F1 como una oportunidad para que los involucrados en el deporte "brutal" tengan la oportunidad de tomarse un tiempo.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

"Creo que las vacaciones de verano son algo muy bueno para todos en este deporte", dijo. "Creo que todos estamos muy motivados y decididos, y creo que todo el mundo se siente un poco guerrero y quiere seguir adelante".

"Pero creo que todo el mundo reconoce el impacto que tiene un descanso de dos semanas. Nos repone y rejuvenece por completo, pero también nos da nuevas ideas sobre cómo mejorar. Me alegra ver que nosotros, como deporte, lo tenemos".

"Y creo que también se habla de ello para el invierno. Obviamente, eso es más para los ingenieros y diseñadores de la fábrica. Es un deporte brutal, increíblemente intenso. Creo que probablemente sería un buen complemento".

