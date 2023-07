Russell: "Verstappen se queja porque quiere más dinero"

Esta semana se dio a conocer el calendario de 2024 para la Fórmula 1, que contará con un total récord de eventos, lo que ha sido objeto de mucho debate antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

Como parte de ello, Verstappen dijo que para él 24 carreras eran "demasiadas", pero añadió que "simplemente tenemos que lidiar con ello".

Esto se produce después de que el neerlandés dijera en abril en Australia que "no estaré por aquí mucho tiempo", en relación con su opinión sobre los últimos cambios en el formato de fin de semana de carreras sprint de la F1 y su preferencia porque los eventos de F1 se centren únicamente en competiciones de grandes premios de larga duración, comentarios que fueron interpretados en algunos sectores como una amenaza de abandono.

Cuando se le preguntó por qué parecía descontento con varios aspectos de la F1 actual y si realmente está considerando abandonar una vez que su contrato con Red Bull finalice a finales de 2028, Verstappen respondió: "Son más cosas las que se tienen que juntar para que me decida si me quedo más tiempo o no".

"Pero sí, todas estas cosas definitivamente no están ayudando".

Sobre el tema de la ampliación del calendario de F1 y los comentarios de Verstappen, Russell dijo que su posición por el contrario es que "estoy haciendo lo que me gusta y estoy casi (sintiendo) 'cuanto más mejor' hasta cierto punto".

Sobre la razón específica detrás de los comentarios de Verstappen, Russell, sonriendo mientras lo hacía, respondió: "¡Creo que se queja porque quiere más dinero!".

Pero Russell continuó diciendo que el piloto de Red Bull es "el mejor pagado de esta parrilla y con razón por lo que está logrando".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pero creo que todo es una gran táctica suya: la amenaza de retirarse y todo eso", añadió Russell. Espero que no lo haga y que se quede tanto como yo, porque quiero luchar contra los mejores pilotos del mundo".

"Estoy luchando cara a cara con Lewis (Hamilton, su compañero de equipo en Mercedes ) en este momento, quiero tener la oportunidad de hacerlo con Max y con Charles (Leclerc) y Lando (Norris).

"Y creo que estamos en un gran momento como deporte".

"Pero creo que es un reto, no podemos seguir añadiendo más compromisos, más carreras. Más, más, más".

"Tiene que haber un punto en el que si estás añadiendo algo, en algún lugar hay que quitar algo".

"Y tal vez, lo sé por mí mismo en este momento, sólo estamos añadiendo más carreras, no estamos teniendo menos compromisos".

"Por lo tanto, estás trabajando horas extras y estoy seguro de que ese es el caso también en Red Bull".

"Si nosotros (los pilotos) no tuviéramos otros compromisos, estaríamos felices de correr cada fin de semana, estoy seguro".

Información adicional de Jonathan Noble

