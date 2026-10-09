Russell se niega a culpar a la “mala suerte” por su enorme déficit con Antonelli en la F1 2026
George Russell se niega a culpar por completo a los fallos mecánicos de Mercedes de su enorme déficit en el campeonato frente a Kimi Antonelli
La temporada 2026 de Fórmula 1 ha sido una auténtica pesadilla para George Russell. Tras un devastador fallo mecánico que le arrebató un podio garantizado en el Gran Premio de Bahréin reubicado en Malasia, el piloto británico de 28 años está actualmente a unos enormes 84 puntos de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos.
A pesar de sufrir múltiples problemas de fiabilidad que estaban completamente fuera de su control, Russell llegó al día de prensa del Gran Premio de Singapur negándose a señalar con el dedo a la fábrica de Mercedes.
Russell asume la culpa
Durante su comparecencia ante los medios en el Marina Bay Street Circuit, George Russell ofreció una evaluación brutalmente honesta de sus propios estándares de conducción a lo largo de su campaña de 2026.
"No siento que mi rendimiento haya sido lo suficientemente bueno este año, independientemente de la buena o la mala suerte", confesó Russell. "Y siento que, cada vez que tengo mala suerte, por supuesto, puedo estar decepcionado por ello, pero quiero centrarme primero en las cosas que puedo controlar".
George Russell, Mercedes
Photo by: Liam Fabre
Históricamente, George Russell ha sido un especialista en clasificación, superando con frecuencia al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton a una vuelta durante su etapa como compañeros de equipo.
Sin embargo, en 2026, Antonelli ha tomado claramente la delantera. El joven italiano lidera actualmente el duelo directo en clasificación por 9-7, mientras que también domina las métricas de los días de carrera con 11 finales por delante del británico.
Russell reconoció abiertamente el doloroso cambio estadístico.
"Y en todos mis años en Fórmula 1, siempre he tenido un gran balance contra mis compañeros de equipo y especialmente en clasificación", explicó. "Creo que era algo así como 80-20 en mis registros de clasificación. Y este año estoy, no sé, 40-60 o quizá incluso menos. Así que eso realmente demuestra que no he hecho un trabajo lo suficientemente bueno esta temporada, independientemente de la buena o la mala suerte".
Mirarse al espejo
Con sus esperanzas de campeonato completamente esfumadas y una enorme penalización de motor cerniéndose sobre su fin de semana del Gran Premio de Singapur, George Russell insiste en que su motivación principal es simplemente corregir sus propios defectos internos en lugar de lamentar los puntos perdidos.
"Así que supongo que por eso quizá no me afecta tanto como lo haría en circunstancias diferentes", señaló Russell sobre su reciente racha de fallos mecánicos. "Y, ya sabes, cada fin de semana simplemente me despierto, me miro al espejo y pienso qué puedo hacer mejor".
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