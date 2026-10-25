Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Russell le resta importancia a la lucha por el subcampeonato de la F1 2026: "no significa nada"

George Russell ha restado importancia a terminar segundo en el campeonato de pilotos mientras Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc se acercan

Lydia Mee Ronald Vording

Editado: 25 oct 2026, 23:45

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George Russell, Mercedes

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

George Russell dice que terminar segundo en el campeonato de pilotos de Formula 1 "no significa nada" para él, ya que Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc se acercan todos tras el Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto de Mercedes terminó octavo en Austin tras recibir una penalización de cinco segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja mientras luchaba con Oscar Piastri, de McLaren.

El compañero de equipo del británico en Mercedes, Kimi Antonelli, ganó la carrera y ahora está al borde del título, pero la batalla detrás de él se ha apretado de repente.

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Solo un punto separa a Russell, segundo clasificado, y a Hamilton, tercero, tras la carrera en el Circuit of the Americas. Verstappen y Leclerc ocupan la cuarta y quinta posición, a seis y nueve puntos de Russell.

Preguntado sobre lo importante que era para él mantener la segunda posición en la clasificación, Russell dejó claro que su foco estaba en el campeonato de constructores.

"Para mí, mientras ganemos el de constructores, eso es lo principal", explicó Russell. "Para el equipo, obviamente me gustaría terminar como el mejor del resto, pero P2, P3, P5 no es campeón, así que no significa nada".

Russell se había sincerado sobre su mentalidad respecto a la lucha por el título esta temporada al hablar con los medios antes del fin de semana de carrera en Austin, explicando que su visión del campeonato había tenido "altibajos".

George Russell, Mercedes

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

"Supongo que en cuanto a mi mentalidad esta temporada, mi visión del campeonato ha tenido altibajos", dijo.

"A principios de año, cuando tenía un gran déficit de puntos, lo que me quitaba el sueño era mi falta de rendimiento y pensar: '¿Cómo voy a mejorar mi rendimiento? ¿Qué necesito del coche? ¿Qué necesita el coche de mi pilotaje?' Más que pensar en que quizá se me estuviera escapando la oportunidad.

"Y luego pasé de estar 70 puntos por detrás a quedar a 25 puntos después de Silverstone, y luego la diferencia aumentó, y entonces ocurrió Bakú. Eso pareció bastante importante de nuevo en cuanto a mis opciones.

"Una semana después, volvió a bajar en cierto modo y se añadió sal a la herida con la penalización en parrilla en Singapur. Así que esta temporada simplemente no estaba destinada a ser. No estoy amargado por ello.

"No lo estoy. Miraré atrás a las áreas en las que podría haberlo hecho mejor y debería haberlo hecho mejor, en lugar de a las cosas que han estado fuera de mi control y han jugado en mi contra. Y diría que, tanto como me ha jugado en contra la mala suerte, también ha habido mucho de mis actuaciones que no ha estado al nivel del que sé que soy capaz. Así que esa es la realidad".

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