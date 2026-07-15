Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1

El piloto de Mercedes, George Russell, ha establecido un paralelismo singular entre la preparación para un Gran Premio de Fórmula 1 y el estudio para un examen escolar.

El británico habló en el podcast Nu Silver Arrows tras su Gran Premio de casa en Silverstone, donde logró terminar en segunda posición.

Tras una carrera caótica en la que sufrió un pinchazo lento antes de recuperarse y subir al podio — , aprovechando la salida del coche de seguridad en los últimos compases de la carrera—, Russell detalló la meticulosa preparación que lleva a cabo durante sus fines de semana de carrera.

"Me gusta prepararme y trabajar muy duro durante la semana de descanso", explicó Russell. "Pero, una vez que llego al circuito, voy con la mente abierta. Lo veo como repasar para un examen y luego hacer el examen".

Añadió: "Una vez que estás en esa sala haciendo el examen, ya no puedes repasar. Así que solo te queda confiar en lo que has aprendido antes. A menos que hagas trampa, lo cual, como sé por mi experiencia de cuando era niño y hacía algunos de mis exámenes —especialmente el de francés—, siempre me hacía mirar por encima del hombro".

George Russell, Mercedes Foto de: Pauline Ballet - Fórmula 1

"Pero eso no se puede hacer del todo cuando estás en el coche de carreras. Así que creo que hay que confiar en lo que has aprendido, confiar en tus instintos y dejar que fluya".

Esta filosofía de "dejar que fluya" se ha convertido últimamente en una especie de mantra para este piloto de 28 años, ya que el jefe del equipo, Toto Wolff, le indica que "simplemente conduzca" durante las carreras. Sin embargo, señaló que este enfoque solo es posible gracias a la sólida comunicación que tiene lugar a puerta cerrada.

"Me da un mensaje que quizá no tenga mucho sentido para el espectador medio", dijo refiriéndose a su ingeniero de carrera, Marcus Dudley. "Pero como lo hemos hablado un millón de veces antes, sabes exactamente lo que significa".