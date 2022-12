Russell: si hubiera ganado en Sakhir en 2020 hubira sido muy fácil

Cargar reproductor de audio

George Russell debutó con Mercedes en el GP de Sakhir 2020, ocupando el asiento de Lewis Hamilton, que no pudo salir a la pista por culpa del COVID-19.

Russell, que tomó la delantera al comienzo de la carrera en segundo lugar, lideró hasta el período del coche de seguridad en la vuelta 63. Al entrar en boxes durante el periodo de coche de seguridad, Russell vivió un problema debido a que el equipo colocó un set de neumáticos de Valtteri Bottas.

Cuando se reanudó la carrera, Russell superó rápidamente a Bottas, que había retrocedido a la cuarta posición debido a una lenta entrada en boxes, luego pasó a Lance Stroll y Esteban Ocon justo por delante de él y persiguió al líder Sergio Pérez, ¡hasta que tuvo que volver a entrar en boxes con un neumático pinchado!

Como resultado, Russell sólo pudo tomar la bandera a cuadros en el noveno lugar y tuvo que esperar hasta el GP de Brasil de 2022 para su primera victoria.

Hablando con el Podcast de Alto Rendimiento sobre la dramática carrera, Russell dijo: "Perdí la victoria debido a un pinchazo, pero ese pinchazo también me dio la oportunidad de volver y pasar a Valtteri de nuevo, lo que en cierto modo era una mejor opción que ganar la carrera de otra forma."

"Obviamente terminé esa carrera increíblemente decepcionado y molesto por no estar en el escalón más alto del podio, pero sólo 24 horas después pensé que tal vez era una bendición disfrazada".

"Tuve esta oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Creo que si hubiera salido a ganar esa carrera, probablemente no me habrían respetado, porque habría sido una victoria fácil".

"Mientras que la gente me vio luchar por cada punto, me vio lanzarme al frente en la salida, me vio luchar para remontar, me vio luchar apasionadamente cuando tuve un pinchazo y sintieron que estaban en un viaje conmigo".

"Si hubiera ganado esa carrera, no habría cambiado nada para mí. Estoy aquí para ser campeón y hoy no estaría ni más feliz ni más triste si hubiera ganado esa carrera", expresó el ahora británico que logró el único triunfo de Mercedes en la temporada 2022.

George Russell, Mercedes F1 W11 EQ Performance, makes a pit stop