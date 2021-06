Russell: Sino consigo puntos con Williams no sería un fracaso

Williams no ha puntuado desde el Gran Premio de Alemania de 2019, donde solo terminó 10º con Robert Kubica después de que los coches de Alfa Romeo recibieran penalizaciones de adición de tiempo después de la carrera como consecuencia de infracciones luego de que se detectaran ajustes al embrague durante el arranque de la competencia.

Ese año marcó el punto más bajo de la caída de Williams a la parte posterior del orden jerárquico de la Fórmula 1, pero, aunque ha mejorado el rendimiento de su coche en relación con el resto de los competidores en 2020 y particularmente en 2021, sigue sin terminar entre los 10 primeros desde esa carrera de Hockenheim.

El equipo se encuentra actualmente en la 10ª posición en la clasificación de constructores de este año, después de haberse quedado por detrás de Haas por primera vez como resultado de su difícil final en el reciente GP de Azerbaiyán.

El año pasado, Russell estuvo en la lucha por los puntos en Mugello antes de que en el último reinicio en parada cayó en el orden y, posteriormente, chocó durante un periodo de coche de seguridad mientras estaba en décimo en los giros finales en Imola. En el GP de Emilia Romagna 2021 perdió el 10º puesto que tenía antes de su accidente mientras disputaba la novena plaza con Valtteri Bottas.

Cuando se le preguntó si hasta ahora no haber sumado un punto para Williams le molestaba, Russell -que terminó noveno en el GP de Sakhir de 2020, una carrera que estuvo a punto de ganar en una aparición puntual sustituyendo a Lewis Hamilton en Mercedes- esbozó su creencia de por qué ese escenario no sería tan malo para el equipo al que actualmente pertenece, incluso si termina una segunda temporada consecutiva con cero puntos.

George Russell, Williams, en conferencia de prensa. Photo by: FIA Pool

"No me molesta, no, pero ciertamente es un objetivo", dijo Russell a Autosport en una entrevista exclusiva que aparece en el número del 3 de junio de la revista Autosport, parte de Motorsport Network. "Ese es el objetivo”.

"Si terminamos esta temporada sin puntos no lo vería como un fracaso”.

"Si terminamos la temporada con algunos puntos, creo que sería un gran éxito”.

"Los puntos para nosotros sería como lo es una victoria para McLaren”.

"Si McLaren pasa toda la temporada sin ganar una carrera, no lo verían como un fracaso”.

"Si tienen una victoria, eso habría sido un éxito increíble. Y esa es una buena manera de verlo”.

"Para nosotros, psicológicamente, tenemos que reconocer que si hemos hecho absolutamente todo, si hemos tenido un fin de semana fantástico y llegamos a casa 13º, tenemos que aceptarlo y no estar deprimidos por no haber conseguido puntos”.

"Porque el 13º puede haber sido lo máximo que podíamos conseguir”.