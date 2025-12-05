En la sesión vespertina en el circuito de Yas Marina, George Russell aún tuvo que conformarse con el sexto tiempo, pero una vez se puso el sol para la segunda sesión de entrenamientos libres, el británico escaló hasta la tercera plaza. Fue 16 milésimas más lento que Max Verstappen, pero se enfrentó a una diferencia de casi cuatro décimas con Lando Norris.

Aun así, la sesión vespertina le dejó sensaciones positivas. "Esta noche definitivamente me sentí mejor", dijo Russell. "Siempre es un poco más agradable conducir en la oscuridad, cuando la pista está un poco más fría".

Basándose en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, Russell espera que la clasificación esté "muy reñida" entre Mercedes, Red Bull y Ferrari. "También hubo algunas sorpresas", añadió el británico. "Bearman estuvo ahí, Hülkenberg también", se refiere a los tiempos cuarto y quinto del piloto de Haas y Sauber. "Así que pudimos ver algunos nombres inesperados delante. El ritmo de carrera no fue genial para ser honesto", admitió Russell, que fue varias décimas más lento que Verstappen y Norris en las tandas largas con medios. "Así que necesito ver esta noche cómo podemos mejorar eso - y luego veremos el domingo".

Según Russell, conducir una vuelta sin problemas con los neumáticos blandos fue todo un reto. "No es fácil con el neumático C5: mucho agarre, pero en condiciones más frías los errores pueden suceder rápidamente", explicó. "Mi vuelta fue buena, no creo que hubiera mucho más en ella, y aún así sólo fuimos P3. Así que tenemos que intentar encontrar algo más de velocidad esta noche".

Su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli no pasó del 10º tiempo en los segundos entrenamientos libres, pero argumenta que esto no es representativo de su velocidad. "Lo hicimos bastante bien", juzga el italiano. "Creo que la FP2 no mostró realmente la velocidad. La última vuelta con blandos parecía bastante fuerte, pero luego, por supuesto, cometí un error en la última curva y perdí mucho tiempo. De todas formas, estamos ahí sentados", dijo Antonelli, que admitió que McLaren parece estar "un paso por delante del resto". "Pero las diferencias son realmente pequeñas y cualquier pequeño error puede ser castigado inmediatamente. Al menos la tanda larga en el FP2 fue mucho mejor que en el FP1, lo cual fue positivo. Tenemos que seguir trabajando para dar otro paso mañana".