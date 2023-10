Russell: Elegir los blandos para el sprint de Qatar no fue "estúpido"

Russell fue uno de los muchos pilotos que optaron por el compuesto blando, estando los pilotos de Ferrari, Alpine y Aston Martin entre los que se le unieron.

Desde la cuarta posición de la parrilla, el piloto británico adelantó a Max Verstappen y Lando Norris, y luego superó a Oscar Piastri por el liderato, todos ellos montados con neumáticos medios.

Sin embargo, sus neumáticos empezaron a sufrir y, tras perder el liderato, llegó a sugerir que hiciera una parada en boxes en busca de gomas nuevas bajo el coche de seguridad.

Mercedes le dijo que se quedara fuera y acabó cayendo a la cuarta posición final. Tras el banderazo, insistió en que no se arrepentía de la estrategia.

"No salimos con la mentalidad de que iba a ser una apuesta arriesgada", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su elección de neumáticos. "No usamos el neumático en los entrenamientos, pensamos que el neumático era similar al medio".

"Y pensamos que necesitábamos reunir los datos de cara a mañana. Si hubiéramos salido con el medio, creo que habríamos terminado en el mismo lugar".

"Sabíamos que el neumático blando ofrecería unos siete metros en la primera curva. Pero es muy fácil caer cuando te patinan un poco las ruedas, caes como una piedra. Me pasó en la última carrera, creo que fue una mala salida. Nos aprovechamos".

"No creo que hayamos visto nunca una carrera sprint en la que el neumático se haya degradado así".

"Así que con toda la información que teníamos de las 10 o 12 carreras sprint anteriores que hemos tenido, nunca hemos tenido una carrera como esta, así que la decisión no fue estúpida, no fue una apuesta, se hizo con el proceso correcto. Simplemente no funcionó".

George Russell, Mercedes F1 W14, llega a la parrilla del Sprint Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell dijo que guardar un medio extra para la carrera principal del domingo, cuando es posible que haya tres paradas obligatorias, no era parte de su pensamiento.

"No, no realmente, para ser honesto", dijo. "No sé exactamente dónde está la asignación global. Realmente pensamos que el blando iba a ser un neumático de carrera viable".

"Vimos en Silverstone en los C1/2/3 que el neumático blando funcionaba bien. Pero está claro que este circuito es un poco diferente con el nuevo asfalto".

El compañero de equipo de Russell, Lewis Hamilton, optó por el medio a pesar de la evidente ventaja que le habría proporcionado el blando en la salida. Desde su 12º posición en la parrilla, remontó hasta la quinta plaza antes de la bandera.

"Fue difícil empezar", admitió Hamilton. "Obviamente con el neumático medio no funcionaba igual que con el blando, la gente con el blando era muy rápida. Ganaba posiciones, perdía posiciones. En realidad tuve una salida muy buena, pero luego me quedé atrapado detrás de (Sergio) Pérez".

"Pero entonces, una vez que nos pusimos en marcha y empezaron a tener un impacto en sus neumáticos, empecé a tener las batallas. Y fue muy divertido tener esas diferencias entre los coches. Espero que haya algo así mañana".

Hamilton dijo que esperaba que los blandos tuvieran problemas: "No me sorprende, incluso el neumático duro tenía graining bastante rápido".

"¿Esperaba que se cayera? No sabía cuánto les iba ganar, pero estoy agradecido por ello. Pasar del 12º al 5º es bastante decente".

Hamilton indicó que dividir las estrategias entre los coches dio a Mercedes información útil para el evento principal del domingo.

"Definitivamente, si hubiera salido con el blando al principio habría ganado mucho, varios puestos quizás, al principio", dijo. "Pero más adelante habría tenido problemas, como todos los demás".

"Creo que era importante para nosotros separar los coches para que George pudiera obtener información sobre los blandos y yo pudiera obtener información. Así es como trabajamos juntos como equipo".