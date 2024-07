Russell explica el trabajo con su psicólogo para sobrellevar la F1

Es bien sabido que los pilotos de Fórmula 1 soportan mucha presión. En este deporte, la lupa está puesta en todas las actuaciones, desde la primera práctica hasta la carrera. Para sobrellevar mejor toda la presión, George Russell trabaja con un psicólogo, según explicó recientemente en conversación con Motorsport.com y otros medios.

"Sinceramente, llevo cuatro años trabajando con un psicólogo. Cada persona es diferente, pero a mí me funciona", dijo el piloto de Mercedes.

"Se trata entonces de las pequeñas cosas. A veces pasan tantas cosas durante un fin de semana de carreras que tienes que tomarte un momento después para mirar retrospectivamente lo que ha pasado. Entonces puedes pensar: 'Hubiera preferido hacer esto o aquello en ese momento'. Por eso hablo con un profesional, donde puedo expresar mis sentimientos y decir lo que pienso sobre determinados acontecimientos. Luego elaboramos ciertas estrategias sobre cómo puedo afrontarlo".

En particular, habla del modo en que a veces se juzga a Russell en la prensa o entre los aficionados.

"En un momento eres el héroe, y al siguiente el imbécil. Eso puede cambiar de la FP3 a la clasificación o de una carrera a otra", dice.

"He tenido series muy buenas en las que he rendido bien y de repente una carrera después ha sido más difícil. Entonces pienso: 'mierda, ¿cómo afronto esto, qué está pasando?' A menudo se trata de cosas que tienes en la cabeza".

Russell también cuenta algunos trucos que ha aprendido. "Aprendí a afrontar ciertas situaciones y acontecimientos. ¿Cuál debe ser mi mentalidad cuando entro en la clasificación después de unas malas sesiones de entrenamiento? ¿O cuál es la mentalidad que necesito después de unas buenas sesiones de entrenamiento? Eso me ayuda mucho", afirma el piloto de 26 años.

"¿Y qué mentalidad necesitas para pilotar al lado del mejor piloto de todos los tiempos de Mercedes (por Lewis Hamilton), que ya ha conseguido tanto con este equipo? ¿Tengo que pensar en eso o no es necesario? ¿Debo fijarme en sus datos o no debe importarme? Creo que he encontrado el equilibrio perfecto en ese aspecto y me funciona bien".