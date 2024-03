Russell pide "transparencia total" en el caso de Ben Sulayem y la F1

En dos informes separados publicados por la BBC esta semana, se afirma que un denunciante ha acusado a Ben Sulayem de intentar interferir en el resultado del Gran Premio de Arabia Saudita de 2023 y que más tarde, en la temporada pasada, supuestamente presionó a los funcionarios para encontrar una manera de no certificar el nuevo circuito de Las Vegas.

Desde entonces, la FIA ha confirmado que su responsable de cumplimiento "ha recibido un informe en el que se detallan posibles acusaciones que implican a ciertos miembros de sus órganos de gobierno".

Su departamento de cumplimiento está ahora "evaluando estas preocupaciones, como es práctica habitual en estos asuntos, para garantizar que se sigue meticulosamente el debido proceso", según un comunicado de la FIA.

Russell, que fue ascendido brevemente a la tercera posición en el evento de Yeda 2023 por una penalización posterior a la carrera inicialmente impuesta a Fernando Alonso, de Aston Martin, porque sus mecánicos habían su coche antes de lo permitido durante una parada en boxes antes de que esa sanción fuera anulada en un derecho de revisión reexaminando el incidente, fue preguntado por la situación durante la rueda de prensa previa al evento para la carrera saudí de 2024 de este fin de semana.

Cuando se le preguntó si tenía alguna preocupación dada su posición como director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, Russell respondió: "Queremos ver todos los hechos y tener una transparencia total".

"Todos queremos un terreno de juego justo y equitativo para demostrar lo que podemos hacer. No puedo hacer más comentarios".

Pero Russell añadió que su equipo "se sorprendió hace un año cuando se anuló el resultado, ya que el equipo legal de Mercedes pensó que habían hecho un gran trabajo presentando nuestro caso y ganándolo inicialmente, para perderlo después".

"Sólo queremos transparencia y tener la oportunidad de competir en igualdad de condiciones".

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, es felicitado por Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, en el Parc Ferme. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso también fue preguntado por los informes, y el piloto de Aston sugirió inicialmente en su respuesta que el tema sólo surgía debido al actual dominio de Red Bull en la F1.

"Se habla demasiado fuera de la pista porque las actividades en pista no son muy emocionantes en este momento", dijo Alonso.

"Hay un coche que ha ganado los últimos 72 grandes premios, más o menos dominando tres años. Así que, cuando esto ocurre en un deporte, siempre hay mucha actividad fuera de la pista".

"Es más una investigación de la FIA que tenemos que respetar y ver el resultado".

"Estamos contentos con todas las pruebas y todas las evidencias que mostramos el año pasado, así que fue una resolución bastante clara para nosotros".

"Así que vamos a ver lo que dice la FIA en su propia investigación, pero en realidad no depende de Aston Martin".

Mientras tanto, Lando Norris, de McLaren, dijo sobre las acusaciones en torno al presidente de la FIA: "nunca quieres que ese tipo de cosas ocurran en ningún momento".

Esto fue después de que Norris dijera inicialmente que no cree que la F1 deba ser "interrumpida por lo que sucede fuera del circuito", lo que se relaciona con el enfoque actual sobre el director del equipo Red Bull, Christian Horner.

"(El caso ético de la FIA es) un tema más importante", dijo Norris. "De nuevo, no es algo que me afecte directamente. Y estoy seguro de que hay investigaciones en curso y todo eso, y no lo sé todo al respecto".

"Si sale a la luz, y los pilotos están más involucrados, entonces absolutamente (haré comentarios), pero por supuesto, tampoco era algo que supiéramos".

"Y no conozco todos los hechos al respecto. Así que no es algo de lo que pueda hablar, pero nunca quieres que ese tipo de cosas ocurran en ningún momento. Por preferencias o por lo que sea de cualquier bando".

"Así que sí, mientras eso se resuelva, todo parece ir bien".

Información adicional de Jonathan Noble y Adam Cooper