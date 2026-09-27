Russell tras una revitalizante victoria en Bakú: "Habría sido muy fácil para mí perder la fe"

El Gran Premio de Azerbaiyán del sábado fue la tercera victoria de George Russell en la campaña 2026 de Fórmula 1, y el primer grand slam de su carrera, pero liderar todas las vueltas en las calles azotadas por el viento de Bakú significó mucho más para el piloto de Mercedes que una simple estadística llamativa.

Para Russell, Bakú puso fin a una etapa forjadora de carácter de seis fines de semana sin victorias en la que su compañero de equipo más joven, Kimi Antonelli, no hizo sino reafirmar aún más su dominio en el campeonato, subrayado por una memorable victoria de remontada en Monza, donde el italiano atravesó el pelotón para derrotar a Russell.

Bajo la superficie, también fue un periodo en el que la resiliencia de Russell fue puesta a prueba mientras le costaba adaptarse a las exigencias de las singulares regulaciones de 2026, mientras que Antonelli, de 20 años, parecía encajar con el Mercedes W17 aparentemente sin intentarlo.

Para un hombre que había estado esperando pacientemente durante años una maquinaria competitiva, solo para ser desplazado por un joven cuando por fin llegó esa oportunidad de ganar el título, el fin de semana de Azerbaiyán fue un tónico rejuvenecedor que recompensó el trabajo que había estado haciendo en segundo plano para darle la vuelta a la situación, y una confirmación de que tenía razón al no perder la confianza en sí mismo.

"Se siente genial", disfrutó Russell tras su primera victoria desde el Gran Premio de Austria de junio. "Estoy muy orgulloso de la resiliencia que yo y mi grupo cercano de ingenieros hemos mostrado durante los periodos difíciles de este año, porque ha habido mucho trabajo duro para superar algunos de los desafíos, para adaptar mi estilo de conducción y que encaje mejor con este nuevo coche.

"La F1 es muy dura, no tienes oportunidades de practicar esto, y por fin me está saliendo de forma algo más intuitiva que antes, y estoy ganando confianza. Y especialmente en circuitos como este, simplemente te permite arañar ese poquito más en las frenadas, acercarte un poquito más a los muros, y ha sido un fin de semana impecable."

George Russell resistió el ataque de Max Verstappen, que venía remontando, después de que un doble coche de seguridad agrupara al pelotón. Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Añadió: "Nunca perdí esa fe en mí mismo. Incluso en los momentos difíciles sabía que había una razón por la que estaba fuera de ritmo. No era como si de repente se me hubiera olvidado conducir, y sabía que sería capaz de encontrarlo de nuevo. Solo tenía que ser paciente."

Aunque todavía está a 66 puntos de Antonelli, lo que hace que una remontada por el título sea una posibilidad pero con pocas probabilidades, Russell al menos sintió que volvía a estar en igualdad de condiciones, entrando en cada fin de semana de carrera con la oportunidad de repetir su forma de Bakú.

"Me siento confiado. Han pasado cuatro carreras desde el parón. He estado en la primera fila en tres de ellas, tres podios en las cuatro carreras. Siento que ahora puedo luchar por la victoria semana tras semana", insistió el británico después de contener a un acosador Max Verstappen para lograr un grand slam, que es una victoria desde la pole liderando todas las vueltas y marcando la vuelta rápida de la carrera.

"Creo que probablemente es mi primer grand slam en Fórmula 1 y, sin duda, el fin de semana más dominante que he tenido en mi carrera. Así que ha llegado en un momento realmente estupendo. Y además lograrlo en un circuito que requiere tanto compromiso y confianza, estoy muy orgulloso de ello.

"Habría sido muy fácil para mí perder la fe esta temporada. No necesariamente en cuanto a ganar el campeonato, sino en términos de mi capacidad, y eso nunca ocurrió."