Russell y Vettel se unen contra grúas en la pista como la de Japón

Los pilotos se enfurecieron al ver los vehículos de recuperación en la pista, especialmente en condiciones de humedad, ya que la visibilidad era escasa y ahora quieren asegurarse de que una situación similar no vuelva a ocurrir.

La grúa fue enviada a la pista justo después del accidente de Carlos Sainz en la primera vuelta, y estaba en la línea de carrera cuando el pelotón de monoplazas pasó bajo condiciones de coche de seguridad en la siguiente vuelta, antes de la bandera roja.

La presencia de la grúa fue descrita por todos los pilotos como "inaceptable", y Russell y Vettel fueron algunos de los que señalaron que este tipo de incidentes han sido un tema habitual de conversación en las últimas reuniones de los pilotos y de la GPDA.

Durante la interrupción de la bandera roja en Suzuka, Russell intentó ponerse en contacto telefónico con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, antes de que se anunciara la reanudación y tuviera que volver al garaje.

Tras la bandera a cuadros, pero antes de que la FIA confirmara formalmente que iba a iniciar una revisión, ambos dirigentes de la GPDA dejaron claros sus sentimientos.

"Creo que hemos hablado un poco de ello en la junta de pilotos de esta semana", dijo Russell a Motorsport.com. "Porque hubo una grúa en la pista en Singapur con el accidente de [Yuki] Tsunoda bajo un coche de seguridad, y fue en el momento en que la gente estaba haciendo la transición a los slicks.

"Y expresamos nuestra opinión de que no queremos que eso ocurra nunca. Eso fue obviamente la semana pasada. Venir aquí una semana después, dadas las circunstancias y la historia, por supuesto, es bastante decepcionante.

"Por su puesto que todos vamos a hablar con la FIA. Desde nuestro punto de vista, es bastante sencillo. No debe haber esta clase de vehículos en la pista. Y si se necesita debe ser con bandera roja".

Cuando se le preguntó si esto debería aplicarse también en condiciones de seco, dijo: "No lo sé. Definitivamente no en mojado. Allí es 100% que no. Pero no veo ninguna razón por la que debamos tener nunca un vehículo de este tipo en la pista. Y si alguna vez lo hay, tal vez necesitemos un límite de velocidad máxima.

"Pero en mi opinión, no vale la pena el riesgo. Como hemos dicho antes, estos coches son a veces más difíciles de controlar en condiciones de coche de seguridad que cuando vamos rápido.

"Así que hablamos de seguridad, hablamos de ir despacio por seguridad. En todo caso, es casi contraintuitivo".

Como muchos otros, Vettel citó el ejemplo del accidente de Jules Bianchi en el GP de Japón de 2014.

"Simplemente no es aceptable", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el incidente del domingo. "Hablamos de esto también en la junta de los pilotos, el coche de servicio nunca debería estar en el circuito cuando salimos en estas condiciones. Ni siquiera cuando hay un coche de seguridad.

"Creo que debemos entender que hoy ha sido uno de esos días raros en los que las cosas podrían haber salido mal. Y entonces alguien podría pagar el precio.

"Un comisario, que es voluntario aquí para ayudar y hacer un gran trabajo, o un piloto en el coche. Incluso las lesiones más leves son innecesarias. Pero hace ocho años tuvimos una escena muy traumática, y hoy tuvimos una repetición muy cercana".

Fernando Alonso destacó que los pilotos están dispuestos a ayudar a la FIA a mejorar la seguridad.

"Fue una tarde difícil para todos, así que estamos [dispuestos] a ayudar a la FIA", dijo el español. "Pero después de 2014 estamos de acuerdo en que no volvería a ocurrir, y hoy ha pasado, así que tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que esta sea la última, última, última [vez]".

"Es inaceptable, sin duda. Pero al mismo tiempo tenemos que entender por qué ese tractor estaba allí, quién tomó la decisión, quién hizo esa llamada, si entendieron algo mal y el vehículo estaba fuera sin permiso del director de carrera.

"Así que hasta que encontremos la explicación completa, que exigiremos la explicación completa, no podemos comentar demasiado".

Lando Norris se apresuró a expresar su opinión sobre el incidente a través de las redes sociales durante la pausa de la bandera roja. Fue otro de los que citó el hecho de que el deporte no ha aprendido lo suficiente del accidente de Bianchi.

"Estoy seguro de que recordó a todo el mundo lo que sucedió hace varios años y tuvimos que perder una vida para que simplemente aprendiéramos que cosas como esa no deberían suceder", dijo el piloto de McLaren.

"Y de alguna manera volvió a ocurrir. No sé quién dio el visto bueno y permitió que el camión saliera a pista de esa manera, especialmente en un lugar en el que Carlos acababa de hacer aquaplaning y perder el control".

"Cómo alguien pensó que estaba bien no sólo arriesgarse a salir a la pista ellos mismos, sino ponernos a los conductores en riesgo, literalmente nuestras vidas en riesgo, es inaceptable.

"No debería tener que lidiar con eso, ningún otro conductor debería tener que lidiar con eso. Es decepcionante, estoy seguro de que se resolverá, es algo muy sencillo: no lo hagas. No conduzcas un camión en la pista cuando los coches están en la pista. Eso es todo".