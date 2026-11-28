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Fórmula 1 GP de Qatar

Russell da la vuelta al pronóstico en Lusail, pero es Mercedes la que da miedo

Russell dominó las tres sesiones de clasificación en Qatar, por delante de Antonelli, contrariado por las decisiones del box en el último intento de la Q3. Los McLaren desplazaron a los Red Bull de la segunda fila, pero de cara a la carrera sigue habiendo una gran incógnita ligada a la gestión de los neumáticos.

Roberto Chinchero

Publicado: 28 nov 2026, 21:28

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El pronóstico de la previa se cumplió a medias. Mercedes confirmó la superioridad exhibida en las prácticas libres del viernes al monopolizar la primera fila de la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar, pero quien conquistó la pole position no fue el gran favorito Andrea Kimi Antonelli, sino George Russell. Y no se trató de un zarpazo en el momento decisivo, sino de un dominio mostrado desde los primeros minutos de la clasificación.

Russell concluyó al frente en las tres rondas, superando a su compañero de equipo por 151 milésimas en la Q1, 265 en la Q2 y 128 en la Q3. Fue una de las mejores clasificaciones de la temporada para George, recompensada con su sexta pole position de 2026.

Sin embargo, lo que acaparó la atención tras la sesión cronometrada fue el descontento manifestado por Antonelli hacia el muro de pits de Mercedes. "Si pido algo, por favor háganlo", comentó Kimi por radio dirigiéndose a su ingeniero de pista, Peter Bonnington. Antonelli había solicitado estar entre los últimos pilotos en abandonar el pit lane para el intento definitivo de la Q3, una posición que le habría ofrecido mayores posibilidades de encontrar una pista con más goma y una potencial succión, pero se encontró encabezando el grupo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Tuvo un poco de impacto, incluso desde el punto de vista mental" —explicó Antonelli—; "quería salir al último para ponerme en las mejores condiciones posibles, pero no fue así y tendremos que entender con el equipo el porqué de esta decisión. Dicho esto, George hizo una gran clasificación, fue muy rápido, mientras que yo no logré hacerlo lo suficientemente bien en el segundo sector durante toda la sesión".

Más allá del malentendido con los pits, es precisamente esta última reflexión la que mejor retrata lo visto en pista. Ni Russell ni Antonelli lograron mejorar en su último intento, y el rendimiento mostrado por George a lo largo de toda la clasificación deja pocas dudas sobre la legitimidad de su pole position.

Toto Wolff explicó que en la decisión del muro pesó también lo sucedido hace una semana en Las Vegas, cuando Antonelli logró pasar por apenas un suspiro bajo la bandera verde para iniciar su última vuelta lanzada.

"Debemos encontrar el equilibrio justo entre atender las peticiones de los pilotos y garantizar las condiciones para iniciar la vuelta rápida a tiempo. Cuando un piloto sale a pista pensando que no está en la posición adecuada, eso puede ponerlo nervioso. Quizá pudimos haber encontrado un punto medio, pero siempre existe un riesgo".

Wolff también descartó que Mercedes haya decidido darle prioridad a Russell en las últimas dos citas de la temporada para permitirle mejorar su ubicación en el campeonato general. George está a solo tres puntos del tercer puesto ocupado por Lewis Hamilton. "No queremos imponer órdenes de equipo y privar a alguien de una victoria" —aclaró Toto—; "discutiremos los posibles escenarios que podrían ayudar a George sin quitarle nada a Kimi".

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El cambio de ritmo en la Q3

Un aspecto interesante que dejó la clasificación de Lusail fue el distinto margen de rendimiento del que disponían las tres escuderías que se confirmaron en la cima. Al término de la Q2, los Red Bull parecían ser los principales rivales de Mercedes, pero el panorama cambió sensiblemente en los doce minutos finales.

Antonelli mejoró en medio segundo su referencia de la Q2, Russell en cuatro décimas, mientras que ambos McLaren bajaron sus respectivos tiempos en tres décimas. Los dos Red Bull, que ya habían exprimido el máximo potencial de su unidad de potencia en la segunda ronda, apenas encontraron una décima y cayeron a la tercera fila por detrás de Lando Norris y Oscar Piastri. Incluso dentro de Red Bull no faltó la sorpresa, con Isack Hadjar logrando superar a Max Verstappen.

Mercedes confirmó que tiene en el tipo de trazado de Lusail a un aliado valioso. El asfalto poco abrasivo y, sobre todo, la larga secuencia de curvas de alta velocidad exaltan las características del monoplaza, tal como confirmó el propio Antonelli. Una superioridad que Kimi no da por sentada de cara a la próxima semana en Yas Marina, donde el escenario técnico será muy diferente.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Noche oscura en Ferrari

Séptimo y noveno puesto, a un segundo y tres décimas de la pole position: demasiado para atribuirlo únicamente al déficit de potencia de la unidad de potencia. Las curvas de Lusail pueden no ser el hábitat ideal para un auto que no logra ganar ni siquiera en los circuitos más favorables a sus características, pero la impresión es que esta vez tampoco el trabajo realizado en pista fue en la dirección correcta. Los primeros indicios surgieron en las prácticas libres del viernes, y ya entonces no parecía ser solo una cuestión de motor.

Ni siquiera con las unidades de potencia nuevas montadas para la jornada del sábado mejoró la situación; al contrario. Ferrari pensaba que podía pelear de tú a tú con los McLaren, pero terminó lidiando con Racing Bulls. Es probable que en carrera las cosas vayan mejor, aunque, salvo que ocurra algún golpe de escena, el objetivo se limitará a rescatar los puntos necesarios para asegurar el segundo lugar en el campeonato de constructores.

La última incógnita

A la luz de lo visto en las dos jornadas de actividad en pista, resulta difícil imaginar un Gran Premio sin los dos Mercedes marcando el ritmo. Sin embargo, queda una última incógnita, nada menor.

Antes de la clasificación, en el paddock se habló mucho de las elecciones de puesta a punto realizadas por los equipos en función de la gestión de los neumáticos. Las 57 vueltas programadas para mañana representan un reto muy traicionero, especialmente para la goma delantera izquierda, y no se puede descartar que alguien haya sacrificado rendimiento a una vuelta para asegurarse mayores márgenes en distancia de carrera.

Es la última variable que podría poner en duda una jerarquía técnica que hasta ahora ha parecido muy clara. Mercedes ha puesto una fuerte candidatura sobre el Gran Premio de Qatar, pero para sus rivales la esperanza es que la clasificación más importante del fin de semana haya sido la de la elección de puesta a punto.

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