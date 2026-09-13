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Fórmula 1 GP de España

Guerra de españoles en Madring: Sainz acusa a Alonso de provocar una sanción "como siempre"

Carlos Sainz recibió una penalización de cinco segundos en el Gran Premio de España después de que Fernando Alonso comunicara por radio una queja sobre su pilotaje.

Stuart Codling Cihangir Perperik
Publicado:
El Gran Premio de España de F1

Como si las quejas sobre el trazado no fueran suficientes, el primer Gran Premio de España de Formula 1 en el nuevo circuito de Madring provocó una disputa poco elegante entre los dos héroes locales. Fernando Alonso y Carlos Sainz eran todo sonrisas antes de la carrera, pero la cordialidad duró solo hasta la vuelta 14, cuando Alonso atacaba a Sainz por la 17ª posición.

Alonso buscaba ganar terreno sobre Sainz por el lado derecho en la aproximación a la chicana de la curva 5 cuando Sainz se desplazó a la derecha para tomar la trazada. Dada la proximidad de los muros, Alonso no tenía adónde ir, así que la rueda trasera derecha de Sainz arrancó el endplate del alerón delantero del Aston Martin.

Alonso recurrió de inmediato a la radio para expresar su malestar, una táctica clásica para señalar un incidente a dirección de carrera por si había pasado desapercibido.

"En la salida, chocó contra dos personas", bramó Alonso. "Ahora me ha cerrado contra el muro en la frenada".

Sainz efectivamente había golpeado el coche RB de Yuki Tsunoda en el efecto acordeón cuando el pelotón entró en la curva 1 en la salida de la carrera. Pero aunque esto había sido 'anotado' por los comisarios, se descartó como un incidente de carrera.

Pero el contacto con Alonso se consideró merecedor de una penalización de cinco segundos.

"Es la naturaleza de esa curva cuando giras a la derecha y creo que él se quejó por la radio, así que consiguió que me pusieran una penalización, como siempre", dijo Sainz después.

"Creo que la naturaleza de esa curva siempre va a llevar a este tipo de accidentes porque solo hay espacio para uno, ni siquiera hay espacio para dos, y no puedes seguir mirando el espejo mientras estás girando y haciendo un derecha-izquierda porque tienes que mirar hacia delante, así que en algún momento tienes que centrarte en tu propia trazada.

"No creo que Fernando estuviera en paralelo conmigo ni nada".

Todo eran sonrisas antes de la carrera, cuando Alonso y Sainz se reunieron con el rey Felipe de España.

Todo eran sonrisas antes de la carrera, cuando Alonso y Sainz se reunieron con el rey Felipe de España.

Photo by: Getty Images

El razonamiento de la penalización quedó claro en la resolución de los comisarios emitida por la FIA.

"El coche 14 [Alonso] se estaba acercando al coche 55 [Sainz] en la aproximación a la curva 5 y estaba en proceso de ponerse en paralelo cuando el coche 55 se movió hacia el borde derecho de la pista después de que hubiera comenzado la fase de deceleración, provocando que ambos coches hicieran un ligero contacto", decía el comunicado.

"Los comisarios determinan que el coche 55 se movió bajo frenada y debería haber dejado más espacio al coche 14 por el exterior. La penalización base por moverse bajo frenada es una bandera blanca y negra. Sin embargo, los comisarios tienen en cuenta que ambos coches hicieron contacto y, por lo tanto, imponen una penalización de tiempo en consecuencia".

Sainz acabó aparcando cuando el equipo determinó que los daños en el suelo por el contacto de la primera vuelta le estaban costando demasiado tiempo. Alonso terminó 17º, a dos vueltas.

"Si ellos [los comisarios] consideran que esa [penalización] es suficiente, me parece bien", dijo Alonso. "Ninguno de los dos acabamos en los puntos, pero creo que fue innecesario. Había mucho espacio a la izquierda.

"Yo estaba simplemente contra el muro de la derecha, a 340 km/h. Creo que no era necesario".

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