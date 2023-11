Sainz advierte por la carga de actividades para los pilotos de F1

Para inaugurar la carrera de Las Vegas, el jueves se celebró una ceremonia de apertura en la recta principal que fue costeada por la propia F1 por un costo de más de 400 millones de dólares. Kylie Minogue y 30 Seconds To Mars fueron algunas de las actuaciones musicales.

A continuación, los pilotos de cada equipo fueron elevados en plataformas para ser presentados a los aficionados.

Esta producción especial se produjo después de que Sainz, Lando Norris, Alex Albon y Pierre Gasly participaran el miércoles en una competición de golf como parte de la recién creada Copa Netflix.

Teniendo en cuenta los cambios en el programa habitual de fin de semana al final de un calendario de 23 carreras, Sainz cree que el cronograma podría replantearse.

El español, que consideró que los "extraños" horarios le habían impedido completar una caminata por la pista, dijo: "De cara al futuro, seguro que vamos a tener que reconsiderar un poco la forma de correr los fines de semana, porque los programas cada año están más apretados".

"Los fines de semana casi empiezan antes, en lugar de empezar más tarde. Estamos añadiendo carreras al calendario y está llegando a un punto en el que creo que, a veces, todo parece un poco repetitivo, y todo parece un poco sobrecargado y quizás estamos tratando de exagerar un poco".

"Hay cosas que realmente creo que hacen mucho por el deporte y es bueno dar espectáculo y mejorar el deporte. Luego, por otro lado, hay otras cosas que parecen muy repetitivas y casi no aportan nada más para el fin de semana".

Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, durante la ceremonia de apertura

Sainz sí reconoció que los pilotos son los "privilegiados" por volar a las carreras en privado o en business y primera clase, además de que consiguen los "mejores hoteles" y generalmente llegan a los eventos más tarde y se van antes que sus compañeros.

Norris agregó: "Sin duda, ahora es más espectáculo que hace unos años. Para ser sincero, sólo quiero venir aquí y conducir. Nunca he sido el mayor fan de hacer este tipo de cosas como las que hicimos antes (la ceremonia de apertura). No es lo que me gusta hacer".

"Sé que muchas de estas cosas forman parte de ello y no digo nada en contra... Es un negocio y todas esas cosas y así es como tiene que funcionar al final del día".

La FIA modificó el formato de los medios de comunicación a mediados de la temporada pasada. A principios de 2022, los 20 pilotos participaban en ruedas de prensa que duraban dos horas el viernes.

Pero en medio de las quejas sobre la duración y por el hecho de que luego estaban las sesiones de entrenamientos, la F1 volvió a su formato más convencional de los jueves, en el que sólo la mitad de la parrilla es seleccionada para las conferencias de prensa.

Fernando Alonso consideró que Las Vegas merecía "un trato diferente y un poco de espectáculo extra" debido a la inversión. Sin embargo, consideró que para dar cabida a esto, era necesario recortar otras tareas del programa.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!