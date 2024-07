Sainz se siente atraído por Alpine, pero aún espera un equipo puntero

Sainz ha entrado en una especie de veda electoral. "He decidido no hablar más de mi futuro hasta que lo haya decidido", aseguró el jueves en Silverstone, "y cuando llegue el momento, seréis los primeros en saberlo".

El actual piloto de Ferrari hizo algunas excepciones a la regla, empezando por un comentario sobre las muy halagadoras declaraciones que hizo Flavio Briatore sobre él.

"Agradezco a Flavio sus bonitas palabras, sobre todo porque vienen de alguien que conoce este deporte. Lleva aquí un tiempo y creo que ha visto a muchos pilotos en su carrera'", señaló.

Flavio Briatore, Consejero Ejecutivo de Alpine F1, hablando con Christian Horner, Director del equipo Red Bull Racing. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

La tardía entrada de Alpine en las negociaciones que involucraban a Sainz ha cambiado el escenario; ahora el equipo con sede en Enstone encabeza la lista en manos del manager del español. Pero una pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué no Sainz no firma? ¿Qué le impide tomar la decisión final después de meses y meses de evaluación?

La respuesta es que lo que está sosteniendo un hilo muy incómodo es un rayo de luz procedente de un equipo puntero. Ya sea Red Bull (mirando el tambaleante presente de Sergio Pérez pese a tener un contrato firmado recientemente), Mercedes o ambos, todavía hay algo no del todo definido que frena a Sainz para firmar uno de los contratos (Williams o Alpine) que tiene desde hace tiempo sobre la mesa.

Mientras tanto, la temporada de Sainz continúa, no sin algún contratiempo, dado que hace justo un año, en Silverstone, el madrileño subrayaba lo importante que es para él conocer su futuro. Doce meses después, el mismo escenario que esperaba evitar ha tomado forma.

"Es una distracción no pequeña tener que dedicarse a otra cosa", explicó. "Te puedo dar algunos detalles más. De lunes a jueves, antes de llegar a la pista, paso mucho tiempo al teléfono, en reuniones con mi manager y con los equipos con los que hablo. Todo para intentar hacerme una idea completa de la situación".

"Es bastante estresante, y es el tiempo que normalmente dedicaría a desconectar y recargar pilas. Pero es imposible hacerlo, tu mente está pensando en el futuro y eso, desde luego, no es lo ideal con la temporada en marcha".

"Luego, cuando llego al circuito el jueves, me sumerjo totalmente en el fin de semana de carreras, ya sea una reunión con los ingenieros o subirme al coche, todo me envuelve al cien por cien. Creo que el fin de semana en Austria demuestra que sigo a un nivel muy alto y que estoy en una de mis mejores temporadas en la Fórmula 1. Pero no quiero ser hipócrita: creo que siempre hay más rendimiento cuando estás en una temporada que como estoy ahora, siempre lo he mantenido".

Para animar a Sainz hubo quien le señaló que hace 12 años Lewis Hamilton estaba en una situación similar antes de firmar por Mercedes. La similitud es el momento del gran cambio en la F1 que entrará en vigor en 2026.

"También hay un elemento de suerte", admitió Sainz, "por supuesto que intentas averiguar qué pasa en cada equipo y me obligué a no juzgar a corto plazo. Para tomar una decisión que se traduzca en los resultados a los que puedo aspirar en los próximos años, me voy a tomar mi tiempo, me voy a tomar todo el que haga falta".