Sainz cuenta el momento "incómodo" con Checo Pérez tras su gran choque en Bakú

Los dos pilotos estaban luchando por un puesto en el podio en Bakú antes de que su encontronazo tras la curva 2 acabara con ambos contra el muro en la penúltima vuelta.

Los comisarios consideraron que se trató de un incidente de carrera y Sainz reveló la escena que ambos protagonizaron en el centro médico mientras eran examinados por los doctores.

"Estuvimos incómodamente sentados uno al lado del otro durante 20 minutos en el centro médico, ambos con un pulsómetro y controlando nuestros signos vitales", dijo Sainz.

"Nos mirábamos y decíamos: 'amigo, ¿qué demonios ha pasado ahí? Y nos decíamos: 'No lo sé. Pero te juro que no te he hecho nada malo, Checo. No te cerré el paso. No hice nada'.

"Estábamos teniendo este diálogo y tratando de analizar lo que pasó. Y de repente, después de estos 20 minutos, estábamos como: 'este deporte es una mierda a veces. ¿Cómo podemos estar aquí y perdernos el podio? Teníamos el podio'.

"Charles (Leclerc) estaba muriendo en sus neumáticos duros por ahí. Probablemente los dos íbamos a ir a por él. Y los dos estábamos sentados allí como: '¿Cómo demonios nos las arreglamos para no terminar en el podio?'

"Al final bromeamos sobre ello, así que no nos guardamos rencor".

"Checo" Pérez se hizo eco del sentimiento del español mientras los dos pilotos lamentaban la colisión que les costó a ambos un impresionante botín de puntos.

"Una vez que nos quitamos los cascos, nos dimos cuenta de que ambos lo habíamos arruinado, que terminar una carrera así era realmente decepcionante", dijo Pérez.

"Estábamos en el centro médico y nos estaban revisando, los dos estábamos bien y los dos queríamos irnos cuanto antes porque los dos estábamos súper, súper tristes con el resultado".

"Ya lo hemos superado y espero que los dos podamos tener un final de temporada realmente fuerte".

"Creo que fueron movimientos equivocados en el momento equivocado y creo que al final es irrelevante en este momento, quién tiene la culpa".

"Ambos terminamos con cero puntos, perjudicando mucho a nuestros equipos y fue algo que estuvimos hablando, y pensamos que la cantidad de daños para nosotros, especialmente con Charles sufriendo tanto, que al final deberíamos haber estado en el podio, pero no lo estuvimos. Pero ahora es irrelevante, pasemos página".

Una imagen de la cámara de a bordo de Pérez mostró al mexicano acercándose a Sainz después de salir de su Red Bull y empujando aparentemente el casco del piloto de Ferrari.

Pérez fue muy criticado en las redes sociales cuando el video empezó a circular, pero aseguró que no sucedió.

"Estaba hablando con Carlos mientras él miraba hacia abajo y yo le hablaba, no le empujé la cabeza", explicó Pérez.

"En el video parece peor de lo que es, obviamente Carlos es uno de mis mejores compañeros en el grupo de pilotos así que la última persona con la que quisiera haber chocado es Carlos".

"Hemos pasado página y espero que ambos podamos hacer una carrera tremenda".

"Las redes sociales a veces pueden ser muy tóxicas en ese sentido, así que es mejor mantenerse al margen porque la mayoría de las veces la gente no sabe exactamente la verdad y la verdad es que los dos estábamos muy decepcionados".

"Hay cosas (publicadas) como que le golpeé la cabeza o cualquiera de los otros comentarios que he visto, no tengo nada que decir al respecto, Carlos lo sabe exactamente y de hecho caminamos juntos después hacia el paddock y ambos estábamos súper decepcionados con nosotros mismos por terminar así la carrera".