Sainz temió verse eliminado en Q1 para su estreno con Ferrari

El piloto español ha completado un más que notable estreno con Ferrari en la primera clasificación de la Fórmula 1 2021 en el GP de Bahréin, a pesar de que, por momentos, en la Q1 pareció quedarse sin opciones.

Carlos Sainz sufrió un apagón en su SF21 tras pasar por encima de los pianos externos de la curva 2 en el que iba a ser su segundo intento en la Q1 y el Ferrari se apagó en el sector 2. Afortunadamente, el español pudo reiniciarlo con el motor eléctrico y llegar a boxes. Precisamente, la bandera amarilla que provocó hizo que Esteban Ocon no pudiera eliminarle por apenas 0,071 segundos.

Pero el español se repuso y logró incluso liderar su primera sesión oficial con Ferrari, al marcar el mejor registro de la Q2, solo una milésima de segundo por delante de su compañero, Charles Leclerc.

En la Q3 definitiva, pareció que le faltó algo más de ritmo y no pudo mejorar su registro de la Q2, quedándose 8º en la parrilla de su primera carrera de rojo, a 1,218 de la pole de Verstappen y a casi seis décimas de su compañero, Leclerc, que saldrá cuarto.

"Estoy contento de estar aquí porque pensé que la clasificación estaba acabada para mí después de que el coche se apagase. Así que el hecho de que estemos en la Q3 ya es un resultado decente", comentó el español al bajarse del monoplaza.

"Ha sido estresante, cuando menos, esa primera Q1, con el equipo y lo que ha pasado ahí. Creo que hemos reaccionado bien, nos hemos recompuesto después de ese shock. Y hemos hecho una buena Q2, muy buena, la verdad. Cuando me he visto ahí primero estaba muy contento".

"Pero luego en la Q3 me ha faltado ese poquito de experiencia, que con mucho tráfico en la vuelta de calentamiento no sabía qué esperar en la curva 1. Quizás he estado un poco conservador y he perdido mucho tiempo en el sector 1 que luego me ha costado recuperar. Pero en general, creo que está siendo un fin de semana bueno hasta ahora, creo que estoy yendo rápido y a ver si conseguimos rematarlo mañana. No voy a dejar que esa vuelta en la Q3 estropeé lo que ha sido hasta ahora un muy buen fin de semana para mí".

Cuando se le preguntó en los micrófonos de DAZN F1 de España por las sensaciones de esa primera clasificación con Ferrari, Sainz dejó claro que sus problemas en Q3 le sirven para aprender.

"He ido intentando mejorar cada vuelta, cada momento que salía a pista ha sido una experiencia nueva para mí: el viento cambiante, que cada vez subía más... la verdad que se ha puesto la pista un poco complicada hacia el final y era todo experimentar con el coche y sensaciones nuevas. Pasar por todas esas sensaciones nuevas en tu primera clasificación siempre es complicado, pero me he ido adaptando, menos en al Q3, que no ha sido una vuelta buena y ha sido una pena, pero de todo se aprende", apuntó.

De cara a la carrera, el español es consciente de lo apretado que está todo por detrás de los dos Mercedes y Verstappen, pero asegura que está preparado.

"Preparado, como siempre. No sé cómo de preparado, pero bien... Estará muy ajustada. Creo que, en términos de ritmo de carrera, los demás nos superan un poco, pero al mismo tiempo sabemos que nos hemos clasificado bien, hemos metido los dos coches entre los ocho primeros", apuntó.

"Debería haber estado un poco más adelante con una mejor vuelta. Pero es lo que hay, y de momento voy a pensar que mañana tenemos una buena oportunidad y que si hacemos un buen trabajo con la estrategia, podemos tener un buen resultado", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Bahréin de F1 2021

