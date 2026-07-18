Sainz cuestiona cómo F1 aprobó las reglas 2026 tras la clasificación en Bélgica

Carlos Sainz ha hecho una valoración muy crítica del rendimiento de los monoplazas de Fórmula 1 de 2026 en el Gran Premio de Bélgica, cuestionando cómo se pudieron aceptar las normas tal y como están a partir de las simulaciones realizadas hace ya varias temporadas.

Las quejas sobre la gestión energética de los monoplazas actuales no han faltado a lo largo de la temporada hasta la fecha. Aunque el nivel de descontento se había calmado un poco tras los cambios introducidos en las normas de uso en Miami, las últimas carreras en Silverstone y Spa-Francorchamps han puesto de manifiesto algunas de las mayores limitaciones del reglamento.

La abundancia de curvas de velocidad media-alta y rectas más largas en ambos circuitos ha dejado a los monoplazas con muy pocas opciones para recargar sus baterías. Aunque se ha eliminado lo peor de las tácticas de "levantar el pie y dejar rodar", gracias a los cambios en la potencia eléctrica y al aumento del alcance del "superclipping", los coches siguen quedándose sin energía al final de las zonas de aceleración.

Esto resulta especialmente evidente al final de Blanchimont, donde los monoplazas pierden unos 50 km/h simplemente debido a la pérdida de potencia eléctrica del MGU-K. Al comparar la vuelta de la pole de Lando Norris de la temporada pasada con la de Kimi Antonelli de 2026, los monoplazas también pierden hasta 40 km/h al pasar por Pouhon, ya que los equipos evitan desplegar el sistema en la doble curva a la izquierda de alta velocidad. El año pasado, Norris tuvo que levantar ligeramente el pie del acelerador en este punto para introducir el coche en la curva; ahora se toma a velocidad constante a velocidades más bajas.

Sainz admitió que se mostraba cauteloso ante la posibilidad de "menospreciar mi propio deporte" con más quejas, pero, no obstante, siguió cuestionando el marco técnico del reglamento detallado hace unos cuatro años.

"Creo que nadie ahí fuera está disfrutando de la vuelta de clasificación tanto como lo hacíamos el año pasado", afirmó Sainz. "Creo que está claro que hemos perdido bastante con estos monoplazas en Spa.

"Dicho esto, no quiero seguir menospreciando mi propio deporte porque no va a servir de nada. Creo que todos sabemos que esto no es lo suficientemente bueno".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Eso tiene que cambiar. Cambiará. Evolucionará. Pero sí, esperemos que el año que viene sea un paso adelante y el siguiente, otro paso más".

"Pero lo que digo es que cualquiera que haya visto estas simulaciones de 2022 y 2023 y las analice, se preguntará: ¿cómo podemos siquiera aceptar eso? Hay que revisar lo que ocurrió allí, porque nunca debería haber pasado.

"Pero ahora estamos aquí, estamos viviendo carreras emocionantes, el deporte sigue creciendo, así que es hora de pasar página".

El español preveía una primera vuelta "delicada" en la carrera, sobre todo con el uso de la aerodinámica activa a lo largo de la recta de Kemmel, en estrecha proximidad con los demás coches.

Consideraba que no sería necesariamente fácil recuperar posiciones en la primera vuelta, en la que sale 14.º junto a Norris —que fue el tercero más rápido en la clasificación— y que arrastra una penalización.

"Va a ser complicado", añadió Sainz. "Creo que va a ser un gran reto. Creo que la primera vuelta también va a ser un poco inestable al subir por Eau Rouge y con el SLM [modo de línea recta] y todo lo que ocurre por allí.

"Pero ya veremos. Hay que intentar estar atento, ser inteligente y jugar bien las cartas. Ya veremos".

Cuando se le preguntaron a Lewis Hamilton por los comentarios de Sainz, este se mostró de acuerdo y añadió que los equipos y los pilotos habían visto venir los problemas "desde el primer momento".

"Quiero decir que no va bien en las rectas, pero en las curvas los coches van de maravilla. Es solo que en las rectas no se conduce muy bien", reflexionó Hamilton.

"Estoy bastante seguro de que lo vimos enseguida. No sé quién tomó la decisión, pero sea quien sea, sigue conservando su puesto".

Con información de Filip Cleeren.