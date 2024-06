El español está sopesando actualmente las oportunidades que le ofrecen Williams y Sauber/Audi para el año que viene, y ambas escuderías tienen claro que él es su objetivo número uno para tenerlo en 2025.

Aunque la oferta de Sauber existe desde hace tiempo, Williams ha estado presionando mucho en las últimas semanas para convencer a Sainz de que puede ofrecerle un paquete lo suficientemente bueno.

Sainz es consciente de lo decidido que está el jefe del equipo, Vowles, a tenerlo como piloto, pero dice que las propuestas abiertas no van a apresurarlo a tomar una decisión.

"Aprecio obviamente el interés de James y las amables palabras que siempre ha tenido hacia mí", dijo Sainz. "Lo mismo se puede decir de lo que siento hacia él y su equipo".

"Pero la realidad es que todavía no he tomado una decisión sobre dónde voy a ir el año que viene porque, como dije en la rueda de prensa el otro día, estoy demasiado centrado".

"Ahora mismo, mi cabeza está demasiado centrada en cada fin de semana que estamos haciendo. Fin de semana tras fin de semana, estoy luchando por podios o victorias. Así que es muy difícil poner tu mente en el futuro cuando tienes un fin de semana tan importante a la vuelta de la esquina".

"Voy a necesitar algún tiempo para sentarme con mi equipo directivo, conmigo mismo, tener una conversación conmigo mismo y decidir hacia dónde quiero ir. Pero ahora mismo no hay nada decidido".

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto de: Francois Tremblay

A la pregunta de si podía esperar hasta las vacaciones de verano o quería tener su futuro resuelto antes, Sainz dijo: "No lo sé. No sé si puedo esperar o si la decisión llegará antes. Sinceramente, no lo sé en este momento".

Motorsport.com reveló en el Gran Premio de Mónaco que Williams está en conversaciones avanzadas con Sainz para atraerlo como compañero de equipo de Alex Albon para el próximo año.

Y aunque el equipo no está luchando por podios en este momento, cree que puede dar a Sainz un ambiente en el que pueda prosperar.

En declaraciones a Sky Sports F1 sobre por qué Sainz debería unirse a Williams, Vowles dijo: "Hay una razón por la que estoy aquí: Williams no es el mismo Williams que era hace tres años".

"Y por la definición del hecho de que incluso estamos hablando con Carlos, te muestra que hemos cambiado nuestro enfoque".

"Queremos que dos pilotos de clase mundial formen parte de nuestro equipo en el futuro. Queremos que el mundo se dé cuenta de que estamos aquí y que vamos en serio. Estamos invirtiendo lo necesario para volver a estar delante".

"En 2026, tenemos una de las mejores unidades de potencia, si no la mejor unidad de potencia que llega a nuestro coche. Lo anunciaremos en breve (a su piloto), espero, pero hay alrededor de 30 personas increíbles de otros equipos que se unirán a nuestra organización y que hemos estado reuniendo a lo largo de los últimos 12 meses. El mundo está cambiando".

"Alguien como Carlos sería muy importante en ese sentido en términos de la gran imagen de dónde estamos. Por supuesto, la diferencia es que él puede elegir si quiere venir aquí o no. Eso es cosa suya".