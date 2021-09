Sainz: Nunca me había sentido tan lento en una carrera

Carlos Sainz tuvo una salida movida en el GP de Países Bajos en el icónico circuito de Zandvoort, junto a su compañero y el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, pero pudo mantener la sexta plaza paralelamente a Charles Leclerc en unos primeros giros bastante limpios.

Los Ferrari mantuvieron la posición hasta la vuelta 28, con la parada de Pierre Gasly, donde subieron un puesto cada uno en una carrera sin incidentes graves, en contraste con lo vivido durante las dos jornadas anteriores.

El español paró en la vuelta 33 para colocar neumáticos duros (blancos) e intentar completar el resto de la carrera con ellos, tras la gestión de esa primera etapa con los blandos. Ambos coches de la escudería italiana volvieron a sus posiciones originales, que fue una tónica general en el top 10, pero Sainz empezó a descolgarse casi inmediatamente.

"Ha sido una carrera muy rara, desde la segunda o tercera vuelta he visto que no tenía ritmo. Estaba deslizando mucho más que en los libres o la clasificación. No sentía que el coche fuese como el resto del fin de semana", afirmó el español en los micrófonos de DAZN F1.

El ritmo de Sainz cayó progresivamente con los duros, compuesto con el que no parecía sentirse demasiado cómodo y que le posicionó a más de 20 segundos de distancia de su compañero monegasco.

"Muy raro. Poco a poco me he ido yendo hacia atrás. He ido desgastando mucho el neumático para intentar aguantar el ritmo de los de delante y al final he pagado las dos cosas: un ritmo malo y mucho desgaste".

"Estoy muy desconcertado porque no he tenido ningún ritmo en la carrera desde la primera vuelta, estuve sufriendo mucho con los neumáticos delanteros y traseros. Tenemos que analizar qué fue lo que falló porque, para ser sincero, nunca me había sentido tan lento en una carrera. Me costaba mucho y no tenía ningún ritmo. Es algo que hay que analizar", añadió en una Sky.

A falta de 10 vueltas para el final, el piloto madrileño comenzó a perder varios segundos por vuelta respecto a Fernando Alonso, además de sufrir un déficit de varios kilómetros por hora. En la última vuelta, finalmente, Alonso pasó a Sainz por el sexto puesto y el piloto de Ferrari tuvo que defenderse hasta la línea de meta de un Sergio Pérez que venía remontando después de salir desde el pitlane.

"En las últimas vueltas con Carlos, no tenía neumático y veía cómo su coche se movía en todas las frenadas. Los Ferrari lo pasan mal [con los neumáticos] y los duros cuando se acaba la goma son como dos piedras de hielo", dijo Alonso sobre esa batalla durante las últimas vueltas.

Sainz, decepcionado, concluyó: "Ha pasado de ser una carrera que esperaba que fuese al ataque [de Leclerc y Gasly], a ser una en la que iba mirando los retrovisores".

La Scuderia correrá el próximo fin de semana en casa, en el GP de Italia en Monza, donde los del Cavallino deberán tratar de sacar un extra ante sus aficionados y con una clasificatoria al sprint el sábado que configurará la parrilla para el domingo.