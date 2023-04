Sainz: siento que con la penalización nos han robado

Cargar reproductor de audio

"Sinceramente prefiero no hablar, porque si hablara ahora diría cosas malas". Así se presentaba Carlos Sainz ante los micrófonos de Sky Sport, tras un atrevido Gran Premio de Australia en el que vio esfumarse un cuarto puesto por una penalización de cinco segundos recibida tras un contacto con Fernando Alonso en el último reinicio desde la parrilla de salida.

El psicólogo Paul Watzlawick, al elaborar el primero de sus 5 axiomas de la comunicación, afirma: es imposible no comunicar. Por eso, las pocas palabras del español de Ferrari y su falta de intención de decir nada al respecto tienen mucho más valor que cualquier consideración.

Su falta de voluntad de hablar, para evitar decir palabras obviamente duras y probablemente desagradables a los comisarios de carrera, refleja su enfado por la penalización que recibió tras la segunda reanudación.

Sainz juzgó mal el punto de frenada en la curva 1 después de que se mostrara la segunda bandera roja tras el abandono por impacto del Haas de Kevin Magnussen. Carlos golpeó el Aston Martin de Fernando Alonso, haciéndole sufrir un trompo.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

La reanudación se convirtió entonces en un pinball que involucró a varios monoplazas y obligó a dirección de carrera a mostrar la tercera bandera roja. Cuando los coches volvieron al pit lane, comenzaron la 58ª de las 58 vueltas programadas.

Tras varios minutos, la dirección de carrera decidió dar una última vuelta, colocando a Alonso de nuevo en tercera posición, como si la segunda reanudación nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, la sanción a Sainz se impuso de todos modos.

Sainz, desde el principio, sintió que la penalización recibida era excesiva. Al final de la carrera, Carlos confirmó su deseo de hablar primero con los comisarios e intentar que anulen la sanción, utilizando una expresión bastante fuerte relacionada precisamente con los cinco segundos recibidos.

"Prefiero ir primero a los comisarios y esperar a que cambien la penalización, porque ahora mismo siento que nos han robado", dijo.

"Prefiero no hablar porque diría malas palabras. Hablaré más tarde, ahora no me apetece. Si no voy antes a los comisarios, no puedo hablar con normalidad", concluyó el piloto madrileño.